Подготовленный для Forbes рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в 2019 году возглавил аэропорт Домодедово. Он сместил на второе место «Яндекс», который возглавлял рейтинг предыдущие два года.

с чего всё началось

Финансовый журнал Forbes представил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI). Лидером списка стал аэропорт Домодедово, сообщается на сайте издания. На второй строчке оказался «Яндекс», возглавлявший рейтинг в течение предыдущих двух лет.

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