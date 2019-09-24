Экономика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейForbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

Финансовый журнал Forbes представил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI). Лидером списка стал аэропорт Домодедово, сообщается на сайте издания. На второй строчке оказался «Яндекс», возглавлявший рейтинг в течение предыдущих двух лет.
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с чего всё началось

Короли имиджа: крупные российские компании с лучшей репутацией

Подготовленный для Forbes рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в 2019 году возглавил аэропорт Домодедово. Он сместил на второе место «Яндекс», который возглавлял рейтинг предыдущие два года.
Forbesвчера в 06:31

Подробнее о событии

Домодедово признали компанией с лучшей репутацией в России

Москва 24вчера в 08:28

Forbes представил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

Национальная служба новостейвчера в 09:53

Forbes назвал российскую компанию с лучшей репутацией

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:57

Forbes опубликовал рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

RT на русскомвчера в 08:50

Домодедово возглавило рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

Коммерсантъвчера в 10:31

Forbes назвал аэропорт «Домодедово» российской компанией с лучшей репутацией

ПРАЙМвчера в 07:51

Короли имиджа: крупные российские компании с лучшей репутацией

Forbesвчера в 06:31
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
Культура

Минкульт назвал ошибкой «Культурный норматив» с хитами Beatles и Queen

Ранее на сайте Минкультуры появился список песен популярных российских и зарубежных исполнителей – Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», The Beatles, Nirvana, ABBA, Queen и других – которые Минкульт предлагает для ознакомления школьникам в рамках программы «Культурный норматив».
Культуромания вчера в 12:15
Политика

Зеленский назвал единственного человека, который может давить на него

Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским журналистам на вопрос о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.
РИА Новости 04:37
Политика

Небензя заявил о невыдаче виз США делегации ДВЗЯИ

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Газета.Ru 01:09
Космос

Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Ридус 22 сентября в 15:31
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия

Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Политика

Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
Армия и оружие

В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

В Иркутской православной гимназии произошло массовое отравление

В Иркутской православной гимназии от пищевого отравления пострадали 24 воспитанницы от 7 до 16 лет.
Российская газета 02:57
Транспорт

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Авто

В России обновились правила расчета транспортного налога

В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
Единоборства

Федор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России

Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.
Sports.ru 02:06
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября

Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Теннис

Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане

Советский спорт 02:05
Интернет

Яндекс.Переводчик научился переводить разговор

Приложение выступит в роли переводчика: будет слушать реплики, переводить их и озвучивать собеседнику.
Planet Today 03:10
Футбол

Тренер «Монако» отметил прогресс Головина

Главный тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче чемпионата Франции с "Ниццей".
РИА Новости 02:27
Экономика

Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации

После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета вчера в 09:10
Политика

Матвиенко переизбрали главой Совета Федерации

РБК 03:24
Общество

Историки написали открытое письмо против «московского дела»

Историки опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела». На момент публикации под ним стоит подпись 31 человека.
Дождь 03:11
Общество

Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки

Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:54
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На складе боеприпасов в Донецке возник пожар

Вести.Ru 04:11
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Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Журналисты предполагают, что они носят имущественный характер, так как в стенах клиники появлялся нотариус, а санитарки утверждают, что было написано завещание.
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Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram стал лидером по числу лайков

Lenta.ru 03:47
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С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
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В Калуге стартует производство полноприводных Citroen и Peugeot

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Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо

Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
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ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру Батанова на пост вице-губернатора

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило кандидатуру Эдуарда Батанова на пост вице-губернатора.
Политика Сегодня 04:18
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Volvo анонсировал выход полностью электрического XC40

Конкретные технические характеристики модели пока не объявлены, однако в Volvo заявляют, что новый XC40 станет едва ли не самым безопасным автомобилем среди когда-либо выпускаемых компанией.
Движок 04:21
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
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