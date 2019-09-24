Экономика
Общественная служба новостейForbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией
Финансовый журнал Forbes представил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI). Лидером списка стал аэропорт Домодедово, сообщается на сайте издания. На второй строчке оказался «Яндекс», возглавлявший рейтинг в течение предыдущих двух лет.
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Подготовленный для Forbes рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в 2019 году возглавил аэропорт Домодедово. Он сместил на второе место «Яндекс», который возглавлял рейтинг предыдущие два года.Forbesвчера в 06:31
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Forbes представил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией
Национальная служба новостейвчера в 09:53
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Российская газета 02:57
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Авто
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В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
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Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.
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Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
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Советский спорт 02:05
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Приложение выступит в роли переводчика: будет слушать реплики, переводить их и озвучивать собеседнику.
Planet Today 03:10
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Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Историки написали открытое письмо против «московского дела»
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
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