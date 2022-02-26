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Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета

Вторую строчку рейтинга заняла компания Wildberries стоимостью $7,63 млрд, а третью - компания Avito, которая стоит $6,23 млрд.
ТАСС
Forbes опубликовал очередной рейтинг 30 самых дорогих компаний Рунета.
Forbes
На оценку крупнейшего e-commerce игрока в России, как и на другие непубличные компании, повлиял обвал российских бумаг: больше всех пострадали маркетплейсы, агрегаторы такси и сервисы доставки еды.
Forbes
Основной критерий отбора Forbes — выручка всех компаний, представленных в интернете.
Lenta.ru

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