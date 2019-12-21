Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров. Об этом сообщается на сайте издания. Самым успешным признан французский бизнесмен Бернар Арно, который в этом году разбогател на $40 млрд.

Forbes составил рейтинг самых успешных и неудачливых миллиардеров года

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