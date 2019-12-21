Экономика

РЕН ТВРЕН ТВForbes составил рейтинг самых успешных и неудачливых миллиардеров года

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров. Об этом сообщается на сайте издания. Самым успешным признан французский бизнесмен Бернар Арно, который в этом году разбогател на $40 млрд.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

БИЗНЕС Online21 декабря в 01:33

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости20 декабря в 23:12

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъ20 декабря в 16:35

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБК20 декабря в 15:33

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАСС20 декабря в 22:26

Самые влиятельные женщины-миллиардеры — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes20 декабря в 03:05
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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона, назвал имена членов нового кабинета министров.
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Сегодня в регулярном чемпионате состоится четвертая игра между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". Встреча пройдет в рамках KHL World Games.
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По информации «Спорт-Экспресса», «Урал» интересуется форвардом Тимуром Жамалетдиновым, который защищает цвета польского «Леха».
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Профстандарт для преподавателей высших учебных заведений России отменят.
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Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
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На «русификацию» Superjet выделят 15 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями российского производства, передает ТАСС 23 декабря.
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Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
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Названы два варианта достройки газопровода «Северный поток-2»

Для достройки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря до побережья ФРГ могут быть использованы 2 варианта.
Недвижимость.RU вчера в 16:30
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Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте.
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Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
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Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва надеется на скорое завершение строительства газопровода "Северный поток — 2", несмотря на препятствия.
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Агент Педро прокомментировал интерес со стороны ЦСКА

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Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
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