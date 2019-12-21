Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новостивчера в 23:12

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известиявчера в 14:13

Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъвчера в 16:35

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБКвчера в 15:33

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАССвчера в 22:26
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Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
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СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Здоровье

В Минздраве объяснили, зачем объединят две больницы Барнаула

Дмитрий Попов обосновал это необходимостью создания многопрофильной больницы Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объяснил, чем вызвана необходимость объединять городские больницы № 11 и № 12 в Барнауле, сообщает "Банкфакс".
АМИТЕЛ 02:56
Технологии

В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»

Ридус 19 декабря в 17:29
Происшествия

В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
РИА Новости вчера в 13:09
Политика

Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу

Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
RT на русском вчера в 15:03
Политика

Захарова объяснила причины санкций в отношении «Северного потока-2»

Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что подтвердил минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, комментируя санкции в отношении "Северного потока-2".
Российская газета 03:26
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском вчера в 01:16
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости вчера в 21:24
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 19 декабря в 05:47
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
РБК вчера в 16:25
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 08:03
Наука

Под ледником Гренландии обнаружена река

Под ледяным щитом Гренландии, как выяснили ученые, может протекать река.
Anonsens вчера в 04:34
Политика

WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Газета.Ru 01:15
Наука

НТИ поддержит создание IT-решений для производства высокотемпературных сверхпроводников

Созданные IT-решения будут опробованы в производстве провода на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП).
ТАСС 18 декабря в 06:11
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
ToDay News Ufa 19 декабря в 15:57
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Здоровье

«Уральские пельмени» пошутили над увольнением медиков в Нижнем Тагиле

Вы не можете уволиться, потому что вы единственный оставшийся врач в нашей больнице в Нижнем Тагиле. Остальные все уволились, говорит он.
ТагилСити.ру 02:08
Хоккей

Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Вести.Ru 01:53
Армия и оружие

Тестирование С-400 в Турции вызвало негодование США

Пересечением «красной линии» назвал учения Турции по обнаружению истребителей четвертого поколения F-16 с помощью российских радаров С-400 американский сенатор Крис Ван Холлен.
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Политика

России пришлось пойти на газовые уступки Украине

Окончательные условия будущего соглашения, которое позволит «Газпрому» продолжить экспортировать топливо по территории Украины в страны Европы с начала 2020-го, предполагается определить буквально в ближайший день-два, в том числе на встрече участников 20 декабря в Минске.
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Ковальчук заработал за сезон в «Кингз» 14 млн долларов

Заработок Ковальчука, как утверждает «Чемпионат», за это время составил более $ 14 млн: 8,5 млн – в прошлом сезоне, 3 млн бонусов в нынешнем сезоне и пропорциональная часть базовой зарплаты в нынешнем сезоне – 286 022 (Ковальчук был в команде 76 дней регулярного чемпионата из 186, за которые рассчитывается окладная часть).
Спорт день за днем 03:03
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в использовании лазерного оружия на Донбассе

Украинская сторона обвинила непризнанные республики Донбасса в минометном обстреле своих позиций из орудий 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
ГЛАС.RU 03:07
Происшествия

В Индии шесть человек погибли во время протестов

РИА Новости вчера в 16:17
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Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
ТВ-Енисей вчера в 07:24
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Газета.Ru вчера в 18:49
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Политика

Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков — швейцарская Allseas — приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
РБК 03:44
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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