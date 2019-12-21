Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

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Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

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Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

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В рамках вечера бокса в Красноярске Денис Лебедев уступил представителю ЮАР Табисо Мчуне единогласным решением судей.
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Отмечается, что в результате столкновения три человека погибли: двое из одной машины, где находились три человека, и еще один из другой, где находились пять пассажиров.
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Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
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Наука

В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря

В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.
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В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

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