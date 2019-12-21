Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

БИЗНЕС Onlineвчера в 01:33

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости20 декабря в 23:12

Самые влиятельные женщины-миллиардеры — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes20 декабря в 03:05

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъ20 декабря в 16:35

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБК20 декабря в 15:33

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известия20 декабря в 14:13

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАСС20 декабря в 22:26
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Происшествия

В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
Российская газета 12:37
Армия и оружие

Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе

Ранее Боренков сообщал, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.
RT на русском 14:20
Политика

Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России

Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Газета.Ru 14:12
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Кино

Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Драма "Елена" "выдающегося современного российского режиссера" Андрея Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия.
Российская газета 09:04
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер вчера в 12:18
Экономика

Тюменские коммунисты выступили против «налога на безработных»

Члены тюменского обкома КПРФ отмечают, что налог на самозанятых — это «налог на фактически безработных».
REGNUM 00:33
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:37
Происшествия

В Москве неизвестный «открыл стрельбу» из охолощенного оружия

Полиция ищет неизвестного, по предварительным данным, стрелявшего из охолощенного оружия на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции в воскресенье.
РИА Новости 07:13
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
Политика

В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
РБК 13:53
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Культура

Директор Ротару подтвердил ее участие в «Голубом огоньке»

Ранее появилась информация, что Ротару примет участие в традиционном новогоднем шоу «Голубой огонек» на российском телевидении, в отличие от отечественной «звезды» Аллы Пугачевой, которая отказалась от съемок в проекте.
Национальная служба новостей 10:05
Наука

Активный образ жизни не всегда помогает тратить больше калорий

В ходе исследования у индейских детей обнаружен повышенный базовый уровень обмена веществ, их организм благодаря особенностям эндокринной системы тратит меньше энергии на физическую активность.
ToDay News Ufa 09:05
Политика

Боливия присоединилась к «Группе Лимы»

Боливия присоединилась к «Группе Лимы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.
RT на русском 14:38
Происшествия

В Новой Москве в канализационном люке нашли тела двух рабочих

В одном из канализационных люков в Новой Москве обнаружены тела рабочих. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.
РБК 10:21
Биатлон

Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Sportbox.RU 13:11
Политика

Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу

Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 декабря в 15:46
Происшествия

В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании

РИА Новости 12:35
Армия и оружие

На Украине осуждена дезертировавшая из ДНР ополченка-предательница

На Украине Павлоградский горсуд 16 декабря вынес приговор бывшей военнослужащей Народной милиции ДНР Светлану Дрюк, которая дезертировала на Украину.
Недвижимость.RU 07:21
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК 14:40
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Культура

В Петербурге появится памятник Чайковскому

Мойка78 13:42
Политика

Трамп заморозил помощь Украине через час после звонка Зеленского

Президент США задержал предоставление военной помощи Украине спустя час после телефонного разговора с украинским лидером.
Аргументы недели 08:12
Шоу-бизнес

Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

Kleo.ru 04:48
Гаджеты

Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth

Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
Известия 19 декабря в 18:52
Армия и оружие

Армейский корпус Балтфлота РФ принимал участие в сирийской операции

Личный состав 11-го армейского корпуса Балтийского флота принимал участие в сирийской операции.
News.ru 08:59
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря

Овен Смело назначайте важные встречи.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Марьяна Ро объявила о беременности

Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
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Происшествия

В «лубянском стрелке» усмотрели националиста

Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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