Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года
БИЗНЕС Onlineвчера в 01:33
Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъ20 декабря в 16:35
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Активный образ жизни не всегда помогает тратить больше калорий
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Боливия присоединилась к «Группе Лимы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.
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В Новой Москве в канализационном люке нашли тела двух рабочих
В одном из канализационных люков в Новой Москве обнаружены тела рабочих. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.
Биатлон
Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
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Армия и оружие
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Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
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В Петербурге появится памятник Чайковскому
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Президент США задержал предоставление военной помощи Украине спустя час после телефонного разговора с украинским лидером.
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Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
Армия и оружие
Армейский корпус Балтфлота РФ принимал участие в сирийской операции
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Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря
Овен Смело назначайте важные встречи.
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Марьяна Ро объявила о беременности
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