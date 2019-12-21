Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

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Политика

Россия и Украина не урегулировали спор по активам «Нафтогаза» в Крыму

Соглашение России и Украины в газовой сфере, достигнутое 19-20 декабря, не предусматривает урегулирование судебного разбирательства по активам «Нафтогаза Украины» в Крыму, заявил на пресс-конференции исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Rambler News Service 07:49
Здоровье

Врачи назвали симптомы появления тромбов и защищающие от них продукты

Врачи рекомендуют включить в пищевой рацион каждого человека чеснок, семена льна, кайенский перец и куркуму.
Московский Комсомолец 00:28
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Хачанов проиграл Джоковичу в матче за 3-е место турнира в Абу-Даби

Спорт-Экспресс 09:16
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия 08:17
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
РИА Новости вчера в 15:08
Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный вчера в 21:33
Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
Политика

Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу

Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:46
Хоккей

Массовая драка в КХЛ: «Куньлунь» и «Торпедо» набрали 138 минут штрафа

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между китайским "Куньлунем" и нижегородским "Торпедо" команды решили выяснить взаимоотношения с помощью кулаков.
Вести.Ru 09:20
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Происшествия

Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

На окраине Санкт-Петербурга охранник ПАО «Транснефть» при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение, сообщило управление СК города.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова снялась для журнала в джакузи

Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.
News.ru вчера в 18:41
Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM 07:48
Кино

В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»

На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Экономика сегодня 19 декабря в 01:37
Шоу-бизнес

Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения

Уточнено: Питт отпраздновал день рождения в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пришли чествовать отца только его младшие, родные дети - идентифицирующая себя как мальчика тринадцатилетняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым одиннадцать.
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В Апатитах подростки избили полицейских

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Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области

Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
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Саид Нурмагомедов впервые проиграл на турнире UFC

Саид Нурмагомедов, российский боец смешанного стиля, потерпел первое поражение в UFC.
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Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
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В РПЦ призвали верующих быть осторожными при банковских операциях

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион допустил для верующих кредитование и банковские вклады, но призвал отказаться от рискованных банковских операций.
РИА Новости 07:41
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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Апокалипсис на «Скандинавии»:

Четыре автомобиля сгорели, погиб 50-летний водитель "Ниссана", в больницу Выборга в состоянии средней тяжести увезли его 48-летнюю пассажирку.
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Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ вчера в 10:35
Политика

Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

Соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыли возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Общество

Жители Екатеринбурга вышли на митинг против сноса домов

Общественное телевидение России 07:31
Авто

В России на авторынке стартовали новогодние распродажи

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Названы причины пожара в колледже Одессы

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