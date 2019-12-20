Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

БИЗНЕС Onlineвчера в 01:33

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости20 декабря в 23:12

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБК20 декабря в 15:33

Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

Life.ru20 декабря в 16:36

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъ20 декабря в 16:35

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАСС20 декабря в 22:26

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известия20 декабря в 14:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Политика

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
Политика

В Хорватии стартовали президентские выборы

Главу государства изберут на пятилетний срок В Хорватии в эти минуты начались президентские выборы.
SM News 01:31
Финансы

Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
BFM.ru 20 декабря в 08:28
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Происшествия

В Сети появилось видео пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара в здании предприятия «Опытный завод Нефтехим» в Уфе.
РБК 01:26
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Хоккей

«Ак Барс» обменяет Ткачева, самый вероятный клуб — «Локомотив»

Взамен казанский клуб получит двух игроков. Прошедшим летом Ткачев подписал новый двухлетний контракт с клубом.
Sport24.ru вчера в 11:03
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Политика

Конгресс проголосовал за импичмент Трампа

Объявить импичмент демократы пытаются буквально с того самого момента, как Трамп вступил в должность президента США.
РЕН ТВ 18 декабря в 23:50
Шоу-бизнес

Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Телепрограмма вчера в 04:17
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Политика

Евросоюз выступил против санкций США

«В принципе, ЕС выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих легальный бизнес», — заявил представитель Еврокомиссии.
Красная весна вчера в 06:20
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика

На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Lenta.ru вчера в 10:42
Политика

Россия не станет ухудшать отношения с Китаем в угоду США – Лавров

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале обратил внимание на то, что Москва не будет ухудшать отношения с Пекином в угоду Вашингтону.
Журналистская правда 02:28
Авто

В Сети напомнили о версии внедорожника УАЗ для пожарных

Во Всемирной сети напомнили о версии внедорожника УАЗ, предназначенного для пожарной службы.
Актуальные Новости 02:26
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники

В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фейерверков, салютов и другой пиротехники.
Коммерсантъ 01:59
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Общество

Росстат назвал стоимость новогоднего стола для россиян

Дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки - в 9528 рублей. Это почти в 1,5 больше, чем в среднем по стране.
RuNews24.ru вчера в 06:06
Футбол

Экс-полузащитник «Зенита»: Гинер уже не удивляет своими криками

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Игонин высказался о словах президента столичного ЦСКА Евгения Гинера про судейство.
Газета.Ru 02:28
Гаджеты

Radeon RX 5600 XT приписывают GPU от Radeon RX 5700 и выход в январе

iXBT.com вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Анастасия Вертинская отмечает 75-летие

19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.
RT на русском 19 декабря в 00:38
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия 20 декабря в 19:51
Космос

Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку

21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Портал Поиск вчера в 09:58
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Общество

Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Российская газета 20 декабря в 22:50
Армия и оружие

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Известия 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное