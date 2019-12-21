Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
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Политика
Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога
Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
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В Апатитах подростки напали на полицейских
Общество
В закон о воинской службе внесли изменения
Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Хоккей
Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку
В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ Куньлунь Ред Стар (Пекин) Торпедо (Нижний Новгород) на льду возникла массовая драка.
Шоу-бизнес
У мужа Заворотнюк заблокировали счета
Банковские счета фигуриста Петра Чернышева оказались заблокированы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
Глава украинского Минэнерго подтвердил выплату «Газпромом» $2,9 млрд
«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Хоккей
«Ак Барс» обменяет Ткачева, самый вероятный клуб — «Локомотив»
«Ак Барс» планирует обменять нападающего Владимира Ткачева, информирует Бизнес Online.
Политика
Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»
Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Кино
Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы
Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы.
Шоу-бизнес
Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.
Политика
Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу
Соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова снялась для журнала в джакузи
Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.
Футбол
«Барселона» желает избавиться от Семеду
Интересно, что летом «Барселона» отклонила предложение в размере € 40 млн неизвестного клуба по Семеду.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры
В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Шоу-бизнес
Угрожавший Пригожину отец Фриске обвинил в конфликте журналистов
Напомним, неприятная история получила свое развитие после того, как Иосиф Пригожин высказался о том, что Наталье Фриске не следует копировать образ покойной сестры.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Армия и оружие
ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки
Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Армия и оружие
В США оценили новый автомат спецназа России
В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».