Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

БИЗНЕС Online21 декабря в 01:33

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости20 декабря в 23:12

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъ20 декабря в 16:35

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РБК20 декабря в 15:33

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАСС20 декабря в 22:26

Самые влиятельные женщины-миллиардеры — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes20 декабря в 03:05
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Общество

Россиянин из списка «Миротворца» пытался прорваться к Путину

Житель Тюмени, занесенный в списки украинского сайта "Миротворец" (реестр людей, которым запрещен въезд на Украину по политическим мотивам), был задержан вчера вечером на Красной площади за попытку пройти к президенту РФ.
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CNN выяснил детали о «рождественском подарке» Пхеньяна для США

Новая политика Северной Кореи, вероятно, станет тем самым «рождественским подарком», который в начале декабря пообещал преподнести первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, заявил собеседник телеканала.
РБК 02:07
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Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основная волна ЕГЭ начнется 25 мая. До конца июня предусмотрены дни пересдач и резервные дни по всем предметам.
Эхо Москвы 21 декабря в 13:01
Футбол

Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
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Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
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Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат

Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Neva.Today вчера в 23:40
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
Известия вчера в 23:36
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК вчера в 14:40
Шоу-бизнес

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета, сообщил Telegrm-канал "Mash".
Piter.tv 21 декабря в 07:12
Происшествия

Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве

Тела мужчины и женщины нашли накануне в колодце на Калужском шоссе. Погибшими оказались работники дорожной службы.
РИА Новости 02:20
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:29
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Здоровье

В Якутске учащиеся и педагоги отстранены от занятий из-за вспышки кори

Дети, не имеющие прививок от кори, не будут допущены на новогодние мероприятия.
Life.ru вчера в 22:09
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

Малышева показала свою квартиру в Лондоне

ФедералПресс 00:50
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Роналду снял серебряную медаль на награждении Суперкубка Италии

Бомбардир.ру вчера в 17:36
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
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Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

Kleo.ru вчера в 04:48
Экономика

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Например, если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Политика

Избран Совет депутатов Ленинского округа

В число избранных депутатов, согласно представленным спискам, вошел директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, баллотировавшийся по 29 округу, городу Видное.
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Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Транспорт

Из Петербурга в Крым уйдет первый поезд через Крымский мост

Первый поезд из Санкт-Петербурга на Крымский полуостров через Крымский мост отправится в понедельник, 23 декабря.
REGNUM вчера в 16:05
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть эталонных сортов в понедельник утром снижаются, как свидетельствуют данные торгов.
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Четыре человека погибли при пожаре в психинтернате на Украине

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Житель Челябинска арестован по обвинению в убийстве своего месячного сына, которого он забил до смерти из-за плача, сообщается на сайте СК РФ.
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В Омске разработали промышленный мини-компьютер

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Врач-диетолог заявила о вреде минеральной воды

Минеральная вода не всегда полезна для организма человека, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
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