Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года
БИЗНЕС Online21 декабря в 01:33
Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъ20 декабря в 16:35
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Из Петербурга в Крым уйдет первый поезд через Крымский мост
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Мировые цены на нефть эталонных сортов в понедельник утром снижаются, как свидетельствуют данные торгов.
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