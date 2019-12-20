Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года
БИЗНЕС Onlineвчера в 01:33
Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъ20 декабря в 16:35
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Общество
Allseas вывела из Балтийского моря строившие «Северный поток — 2» суда
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Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
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Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
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МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
Экономика
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Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Космос
Появилось видео посадки космического корабля Starliner
С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в Красноярске. Онлайн
21 декабря в Красноярске прошел вечер бокса, главное событие: бывший чемпион мира Денис Лебедев (32-3) встретился с Табисо Мчуну (22-5).
Шоу-бизнес
Самонадеянная Анастасия Волочкова раздвинула ноги
Балерина Анастасия Волочкова по праву считается гуру шпагата.
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
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Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Политика
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Шоу-бизнес
Водянова в трусах поздравила сына с днем рождения
37-летняя модель Наталья Водянова впервые стала мамой совсем в молодом возрасте. Тогда знаменитости едва исполнилось 19 лет.
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Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря
Овен Смело назначайте важные встречи.