Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

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Коммерсантъ20 декабря в 16:35

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Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

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Самые влиятельные женщины-миллиардеры — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes20 декабря в 03:05
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Allseas вывела из Балтийского моря строившие «Северный поток — 2» суда

Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток—2", передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.
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ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
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Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
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Знахарь Ручкин дал Заворотнюк три недели на поправку

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Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

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Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru 15:32
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Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Вести.Ru 07:35
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В Северном полушарии отмечается день зимнего солнцестояния

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Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
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В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
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Политика

Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
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Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
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Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН 11:44
Космос

Появилось видео посадки космического корабля Starliner

С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.
РИА Новости 10:35
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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
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Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа.
RT на русском вчера в 10:07
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в Красноярске. Онлайн

21 декабря в Красноярске прошел вечер бокса, главное событие: бывший чемпион мира Денис Лебедев (32-3) встретился с Табисо Мчуну (22-5).
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Шоу-бизнес

Самонадеянная Анастасия Волочкова раздвинула ноги

Балерина Анастасия Волочкова по праву считается гуру шпагата.
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Политика

Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
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Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
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Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
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В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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Шоу-бизнес

Водянова в трусах поздравила сына с днем рождения

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Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

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Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
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Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря

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Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 23:00
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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