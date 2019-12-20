Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

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