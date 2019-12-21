Как сообщает Forbes, состояние третьего самого богатого человека на планете увеличилось на 40 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Второе место в списке занял глава компании Facebook Марк Цукерберг, который разбогател в этом году на 22 миллиарда долларов.

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

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