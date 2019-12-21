Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Как сообщает Forbes, состояние третьего самого богатого человека на планете увеличилось на 40 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Второе место в списке занял глава компании Facebook Марк Цукерберг, который разбогател в этом году на 22 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Здоровье
Путин ответил на вопрос о помощи больным детям
Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Политика
Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
Политика
«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» 3 млрд долларов, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Футбол
СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу близок к переходу в ЦСКА
В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей.
Культура
Лепс поможет Панайотову попасть на «Евровидение-2020» в Нидерландах
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Наука
Ученые обнаружили старейший в мире лес из деревьев-грибов
Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
Гаджеты
Камера смартфона Huawei P40 Pro отличится мощностью приближения
Известно, телеобъектив с перископом в 8 Мп, позволит смартфону Huawei P40 Pro обеспечивать 10-кратный оптический зум.
Культура
Шоу «Спящая красавица» станет дебютом для пятилетней дочери Навки
Как рассказала Навка, ее дочь занимается фигурным катанием уже полтора года, и участие в мюзикле волнительно для них обеих.
Фигурное катание
Глейхенгауз: по возможности Косторная станет изучать четверные
Тренер-хореограф российской фигуристки Алены Косторной Даниил Глейхенгауз не исключил, что в будущем она будет работать над изучением четверных прыжков.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Происшествия
Очевидец снял, как во Внуково на тележке везут воющего мужчину
По словам очевидцев, мужчина был настолько пьян, что не мог идти сам. Его пришлось транспортировать в наручниках на багажной тележке.
Происшествия
В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом
Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Общество
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Футбол
«Ростов» проведет первый зимний сбор в ОАЭ
Футболисты «Ростова» свой первый зимний учебно-тренировочный сбор проведут в ОАЭ.
Шоу-бизнес
Меган Маркл вспоминает, как посетила дом престарелых накануне Рождества
В Brinsworth House герцогиня присоединилась к обитателям дома престарелых и вместе с ними спела несколько веселых песен, а также помогла им сделать рождественские украшения и открытки.
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Гаджеты
ПК-корпус FSP CMT530 оборудован пятью ARGB-вентиляторами
Компания FSP расширила ассортимент корпусов, анонсировав модель CMT530, на базе которой можно сформировать высокопроизводительную настольную систему или игровую станцию.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской
Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.
Здоровье
Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей
Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
Авто
Kia готовит новый компактный кроссовер
В инженерных цехах Kia кипит работа по созданию нового компактного кроссовера для глобального рынка.