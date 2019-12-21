Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Как сообщает Forbes, состояние третьего самого богатого человека на планете увеличилось на 40 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Второе место в списке занял глава компании Facebook Марк Цукерберг, который разбогател в этом году на 22 миллиарда долларов.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

БИЗНЕС Online01:33

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известиявчера в 14:13

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАССвчера в 22:26

Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

Life.ruвчера в 16:36

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъвчера в 16:35

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБКвчера в 15:33

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новостивчера в 23:12
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Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Здоровье

Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Аргументы недели 19 декабря в 06:57
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 19 декабря в 13:09
Политика

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru вчера в 22:33
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

Газета.Ru 00:50
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
РБК вчера в 16:25
Политика

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» 3 млрд долларов, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.
BFM.ru вчера в 18:53
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Футбол

СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу близок к переходу в ЦСКА

В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей.
RT на русском 03:16
Культура

Лепс поможет Панайотову попасть на «Евровидение-2020» в Нидерландах

RuNews24.ru вчера в 05:55
Спорт

США нарушали антидопинговые правила чаще России

У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Московский Комсомолец вчера в 12:05
Наука

Ученые обнаружили старейший в мире лес из деревьев-грибов

Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
МедиаПоток вчера в 04:18
Гаджеты

Камера смартфона Huawei P40 Pro отличится мощностью приближения

Известно, телеобъектив с перископом в 8 Мп, позволит смартфону Huawei P40 Pro обеспечивать 10-кратный оптический зум.
Goroday.ru 01:58
Культура

Шоу «Спящая красавица» станет дебютом для пятилетней дочери Навки

Как рассказала Навка, ее дочь занимается фигурным катанием уже полтора года, и участие в мюзикле волнительно для них обеих.
РИА Новости 18 декабря в 05:22
Фигурное катание

Глейхенгауз: по возможности Косторная станет изучать четверные

Тренер-хореограф российской фигуристки Алены Косторной Даниил Глейхенгауз не исключил, что в будущем она будет работать над изучением четверных прыжков.
РИА Новости вчера в 02:51
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Газета.Ru вчера в 18:49
Происшествия

Очевидец снял, как во Внуково на тележке везут воющего мужчину

По словам очевидцев, мужчина был настолько пьян, что не мог идти сам. Его пришлось транспортировать в наручниках на багажной тележке.
РИА Новости 01:17
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

ТАСС вчера в 03:42
Происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости 02:57
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Футбол

«Ростов» проведет первый зимний сбор в ОАЭ

Футболисты «Ростова» свой первый зимний учебно-тренировочный сбор проведут в ОАЭ.
Sport24.ru 01:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл вспоминает, как посетила дом престарелых накануне Рождества

В Brinsworth House герцогиня присоединилась к обитателям дома престарелых и вместе с ними спела несколько веселых песен, а также помогла им сделать рождественские украшения и открытки.
Woman.ru вчера в 12:01
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости вчера в 20:23
Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Газета.Ru вчера в 09:57
Гаджеты

ПК-корпус FSP CMT530 оборудован пятью ARGB-вентиляторами

Компания FSP расширила ассортимент корпусов, анонсировав модель CMT530, на базе которой можно сформировать высокопроизводительную настольную систему или игровую станцию.
3DNews 19 декабря в 05:55
Шоу-бизнес

Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской

Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.
DixiNews вчера в 13:51
Здоровье

Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей

Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
MedikForum.ru 17 декабря в 23:59
Авто

Kia готовит новый компактный кроссовер

В инженерных цехах Kia кипит работа по созданию нового компактного кроссовера для глобального рынка.
Quto.ru 19 декабря в 09:23
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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