Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

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ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний

Евросоюз выступает против санкций США, направленных на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американские меры против «Северного потока — 2».
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С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.
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Почему новейший американский космический корабль не долетел до МКС

Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС. Об этом сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в ходе пресс-конференции.
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Стоит отметить, что российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в этой игре отметился голом и результативной передачей.
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Ну пусть 12, Россия готова была подписать год продления, чтобы достроить "Северный поток — 2" и потом спокойно разговаривать.
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости вчера в 11:31
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Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
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Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

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Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку

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Глава ФИФА предложил вернуть к обсуждению идею о мультинациональных лигах

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