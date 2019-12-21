Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
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Стоит отметить, что российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в этой игре отметился голом и результативной передачей.
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
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Популярная певица Нюша дала интервью YouTube шоу «Ходят слухи», в ходе которого она рассказала о психологической травме, полученной в 12 лет.
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
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Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян
Отмечается, что дороже всего новогоднее застолье выйдет для жителей Чукотки - в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии - 3500 руб. Для москвичей эта цифра составит 7933,34 руб. В ведомстве уточнили, что больше всего подорожали сыры - на 11,17%.
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Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
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Украина опубликовала протокол трехсторонней встречи по газу
Правительство Украины опубликовало протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и России, а также компаний «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», и ПАО «Газпром».
Общество
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Наука
Употребление перца чили снижает риск смерти от сердечного приступа
Армия и оружие
Индийская пресса: Лёгкий истребитель Tejas впечатлил русских
Армия и оружие
Российские ЗРК «Тор» поступили на вооружение ВС Армении
Современные российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ" поступили на вооружение ВС Армении, сообщил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину за стрельбу в официанта
Полиция Екатеринбурга задержала в баре «Огонек» молодого человека, который открыл огонь из травматического оружия по официанту.
Гаджеты
Опубликована информация о новом смартфоне Galaxy Xcover Pro
Компания Samsung совсем скоро презентует поклонникам бренда новую модель смартфона.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Происшествия
Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем.
Общество
Памятник Сталину открыли в Волгограде
20 декабря 2019 года в Волгограде установили и открыли памятник Иосифу Сталину. Приурочили торжества к 140-летнему юбилею вождя.
Биатлон
Поршнева и Поварницын стали вторыми в сингл-миксте на этапе Кубка IBU
Россияне Анастасия Поршнева и Александр Поварницын завоевали серебро в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте) на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе.
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Футбол
Глава ФИФА предложил вернуть к обсуждению идею о мультинациональных лигах
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация может отказаться от своей давней оппозиции по мультинациональным лигам.
Футбол
Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.