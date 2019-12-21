Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

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Политика В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.

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