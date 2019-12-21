Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости20 декабря в 23:12

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБК20 декабря в 15:33

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Life.ru20 декабря в 16:36

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Коммерсантъ20 декабря в 16:35

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАСС20 декабря в 22:26

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известия20 декабря в 14:13
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Захарова прокомментировала заявления МИД Польши о Второй мировой войне

RT на русском 04:47
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В Совфеде оценили слова американского посла о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил RT, что посол США в Берлине Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против "Северного потока —2".
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Политика

В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
РИА Новости 03:28
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Шоу-бизнес

Дубовицкая отреагировала на сообщение о свадьбе Петросяна

Газета.Ru 05:17
Спорт

WADA отреагировало на версию СКР об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на информацию Следственного комитета России (СКР) о причастности бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных.
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Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона

Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
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Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Вести.Ru вчера в 17:40
Футбол

Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 04:01
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На территории завода в Омске обрушилось четырехэтажное здание

По словам собеседника агентства, обрушение произошло во время демонтажа здания на территории комбикормового завода.
РБК 03:33
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Вести.Ru 00:57
Футбол

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"Ливерпуль" стал клубным чемпионом мира, в финале обыграв бразильский "Фламенго".
Газета.Ru 04:55
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Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 20 декабря в 11:31
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Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог для решения проблем в отношениях России и США.
Life.ru вчера в 09:47
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Спорт

На ЭКМ по лыжным гонкам в Планице стартовал командный спринт

Нева Спорт 05:10
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
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Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Lenta.ru вчера в 16:05
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Четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана в Приморье

RT на русском 02:58
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Srnsk вчера в 14:05
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Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины

РИА Новости 05:01
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
REGNUM вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Ведущая «Орла и Решки» снялась без бюстгальтера

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Шестилетний британский принц Джордж недавно выполнил важное благотворительное задание.
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