Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года
БИЗНЕС Onlineвчера в 01:33
Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года
Life.ru20 декабря в 16:36
Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъ20 декабря в 16:35
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В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
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Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
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Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
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«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
"Ливерпуль" стал клубным чемпионом мира, в финале обыграв бразильский "Фламенго".
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Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
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Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
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Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
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Маленький принц Джордж выполнил важное благотворительное задание
Шестилетний британский принц Джордж недавно выполнил важное благотворительное задание.