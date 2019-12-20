Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Общество
Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
Политика
В МИД России объяснили санкции США против «Северного потока — 2»
Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Энергетика
Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной
Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Происшествия
На молодежной дискотеке подростки избили полицейских
В Апатитах в пятницу на молодежной дискотеке подростки избили полицейских.
Общество
В Волгограде открыли памятник Сталину
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Хоккей
«Твоих сисек будет достаточно». Игрок «Салавата» ответил на критику самой известной чирлидерши КХЛ
Биатлон
Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
Происшествия
В Баку совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Гоа в Москву
Экстренную посадку совершил пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, летевший из Гоа в Москву, в аэропорту Баку.
Гаджеты
Появились первые изображения нового iPhone SE 2
В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Наука
Обнаружен самый древний на планете ископаемый лес
Археоптерисы были самыми первыми деревьями на планете. Учёные утверждают, что именно они положили начало будущим современным лесам.
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей
Политика
В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Музыка
София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»
София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
Космос
Маск пожелал коллегам из Boeing успешной посадки корабля Starliner
Основатель компании SpaceX Илон Маск пожелал удачного возвращения корабля Starliner с орбиты аэрокосмическому подразделению компании Boeing 21 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Политика
Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции
Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции допустил изменение Конституции и предложил уточнить норму об ограничении количества сроков, в течение которых один гражданин вправе занимать пост главы государства.
Общество
Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу
Принц Филипп госпитализирован в больницу — как сообщил Букингемский дворец, это было сделано в качестве меры предосторожности.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену
Актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках секс-сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме «Текст», сообщил режиссер кинокартины Клим Шипенко.