Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года
Life.ru20 декабря в 16:36
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Коммерсантъ20 декабря в 16:35
Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года
БИЗНЕС Onlineвчера в 01:33
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