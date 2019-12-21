Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАСС20 декабря в 22:26

Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

Life.ru20 декабря в 16:36

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъ20 декабря в 16:35

Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

БИЗНЕС Onlineвчера в 01:33

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известия20 декабря в 14:13
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Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

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ТАСС 04:57
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Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
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После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88

Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
Фонтанка.Ру 09:36
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Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии

Российская газета 00:30
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Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии

В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 07:58
Политика

Украина принудительно снизила выработку электроэнергии на АЭС

На Украине в связи с низким спросом на электроэнергию принудительно снизили генерацию атомных электростанции на величину 400 МВт.
REGNUM 10:56
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Армия и оружие

В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
OAnews вчера в 08:24
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Lenta.ru 10:14
Политика

Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода

Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Pravda.Ru вчера в 05:18
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«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
РИА Новости 11:20
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Дана Борисова ответила дочери тестом мочи на наркотики

Борисова выложила в Instagram фото результатов анализов на наркотики.
Московский Комсомолец вчера в 10:09
Общество

Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей

Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Газета.Ru 07:18
Происшествия

В Бурятии раскрыто убийство двух девушек 17-летней давности

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Шоу-бизнес

Волочкову заподозрили в романе с Джигурдой

Instagram Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фото, на котором ее нежно обнимает актер Никита Джигурда.
РЕН ТВ вчера в 21:40
Общество

В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро

Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже.
ТАСС 10:37
Авто

Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза

Если вы заметили, что «пропали» тормоза, не нужно пытаться восстановить их частыми ударами по педали — в случае утечки тормозной жидкости вы рискуете вовсе оставить систему без нее.
АвтоВзгляд вчера в 11:04
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В Великобритании убийца зарезал двух человек

В результате нападения в Великобритании погибли двое человек, об этом 22 декабря сообщает издание Express.
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Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Политика

Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
РБК 08:56
Общество

Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 20 декабря в 11:31
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Хидэо Кодзима назвал десять лучших фильмов 2019 года

Геймдизайнер Хидэо Кодзима выбрал десять фильмов, которые считает лучшими в 2019 году.
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Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
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В Омске из-под завалов рухнувшего завода извлекли тело погибшего

В Омске из-под завалов обрушившегося здания комбикормового завода извлекли тело погибшего мужчины.
Lenta.ru 06:40
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Обнаружен самый древний на планете ископаемый лес

Археоптерисы были самыми первыми деревьями на планете. Учёные утверждают, что именно они положили начало будущим современным лесам.
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Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 12:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в матче АПЛ

Газета.Ru 11:00
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