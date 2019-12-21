Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъ20 декабря в 16:35

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости20 декабря в 23:12

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАСС20 декабря в 22:26

Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

Life.ru20 декабря в 16:36

Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

БИЗНЕС Onlineвчера в 01:33

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБК20 декабря в 15:33

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известия20 декабря в 14:13
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Общество

Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

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Глава СБР высказался о неудаче россиян на третьем этапе Кубка мира

Президент Союз биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил неудачу россиян на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:45
Общество

Гороскоп на неделю: Овнов ждут перемены – Раков непредсказуемое событие

Неделя может принести перемены, причиной которым станут другие люди, их влияние на ваши дела, а также благодаря заключению договоров и контрактов.
Блокнот Волгоград 00:22
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости 09:57
Происшествия

При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека

В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
РБК 12:53
Происшествия

Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Lenta.ru 08:14
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

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Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко получил устный выговор, за то что не пошел в столовую мордовской колонии номер пять, где он отбывает срок, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 11:40
Общество

Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей

Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Газета.Ru 07:18
Происшествия

Двое стрелявших из охолощенного оружия на юге Москвы сдались полиции

Полицейские установили мужчин, устроивших в воскресенье днем стрельбу на Корабельной улице в Москве из охолощенного оружия.
ТАСС 12:27
Шоу-бизнес

Директор Бузовой прокомментировал признание Манукяна

Слухи о романе певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна не перестают волновать поклонников звезды.
ФАН 07:42
Общество

Шестилетняя британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы

Юная жительница Лондона обнаружила на купленной рождественской открытке послание от заключенных из Китая, пишет газета Sunday Times.
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Авто

Автомобили Lexus, Toyota и Mazda названы самыми надежными

32CARS.ru вчера в 02:53
Происшествия

В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Российская газета 10:50
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Lenta.ru 20 декабря в 19:22
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Происшествия

Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами

Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Взгляд.ру 12:47
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер вчера в 12:18
Политика

США провалили миссию по уничтожению «Северного потока — 2»

Вашингтон провалил миссию по «уничтожению» этого проекта. Решение Соединённых Штатов, конечно, привело к некоторым последствиям.
Rusvesna.su вчера в 23:30
Экономика

В Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так

Концепцию «вертолетных денег» предложил лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман в 1969 году.
Lenta.ru 20 декабря в 01:09
Армия и оружие

Украинские боевики жалуются на применение ополченцами Донбасса лазерного оружия

Напомним, 6 декабря украинский боевик получил макулярный ожог сетчатки глаза якобы из-за применения защитниками Донбасса лазерного оружия неопределенного типа.
ИА Новороссия 12:01
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
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Игры

Названа предварительная цена на консоль Xbox Series X

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Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Культура

Директор Ротару сообщил о ее участии в новогодних «Огоньках» в России

Народная артистка СССР София Ротару приняла участие в новогодних «Огоньках» для «Первого канала» и «России 1». Об этом РБК сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров.
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Футбол

«Милан» впервые с 1998 года проиграл в Серии А с разницей в 5 мячей

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В Саратове застрелен сотрудник полиции

Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
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Бюджетный кроссовер Kia Sportage ставит рекорды продаж

Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
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Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
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