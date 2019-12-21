Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Здоровье Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

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Политика Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией "Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.

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Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.