Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
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В Апатитах подростки избили полицейских
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Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
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Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Происшествия
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Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
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На окраине Санкт-Петербурга охранник ПАО «Транснефть» при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение, сообщило управление СК города.
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Контракт между Россией и Украиной на транзит газа стал своего рода окном возможностей и открыл перспективы для достижения договорённостей между странами по другим вопросам.
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Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Футбол
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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Общество
Синоптик рассказал, выпадет ли 31 декабря снег в Петербурге
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, стоит ли жителям Санкт-Петербурга ждать снег в последний день 2019 года.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Наука
Активный образ жизни не помог детям индейцев потратить больше калорий
Считается, что при этом организму потребуется потратить больше энергии и не останется излишков питательных веществ, которые можно было бы запасти в жировой ткани.
Политика
Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
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Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
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В сети выросло число сервисов анонимной верификации
В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Авто
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Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну
В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
Экономика
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Экономика
В FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России
В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России.
Футбол
Стало известно, сколько заработал «Зенит» в Лиге Европы
Футболисты «Зенита» заработали в прошлом сезоне 12,02 млн евро. Они стали лидером среди российских клубов.
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Певица Кети Топурия спровоцировала слухи о второй беременности
Популярная российская певица Кети Топурия спровоцировала слухи о своей второй беременности.