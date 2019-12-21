Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

Life.ruвчера в 16:36

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новостивчера в 23:12

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАССвчера в 22:26

Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

БИЗНЕС Online01:33

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъвчера в 16:35

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБКвчера в 15:33

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известиявчера в 14:13
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Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

РИА Новости 08:33
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости вчера в 04:58
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.
РИА Новости 06:08
Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

РБК 19 декабря в 12:37
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия 08:17
Происшествия

Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

На окраине Санкт-Петербурга охранник ПАО «Транснефть» при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение, сообщило управление СК города.
РБК 08:51
Происшествия

На месте смертельного ДТП на «Скандинавии» работают следователи

МР7.ру 02:12
Биатлон

Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования

Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Вести.Ru 09:50
Политика

Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

Контракт между Россией и Украиной на транзит газа стал своего рода окном возможностей и открыл перспективы для достижения договорённостей между странами по другим вопросам.
News.ru 09:48
Экономика

«Нафтогаз» обозначил срок выплаты «Газпромом» $2,9 млрд

Выплата «Нафтогазу» по решению арбитража предусмотрена в договоренностях между компаниями по транзиту, сообщил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 05:47
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 08:08
Футбол

«Арсенал» и «Эвертон» сыграли вничью на глазах у новых тренеров

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 09:25
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
РИА Новости вчера в 15:08
Общество

Синоптик рассказал, выпадет ли 31 декабря снег в Петербурге

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, стоит ли жителям Санкт-Петербурга ждать снег в последний день 2019 года.
Народные новости 09:01
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru вчера в 13:57
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
РИА Новости 09:25
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Наука

Активный образ жизни не помог детям индейцев потратить больше калорий

Считается, что при этом организму потребуется потратить больше энергии и не останется излишков питательных веществ, которые можно было бы запасти в жировой ткани.
N+1 вчера в 05:20
Политика

Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 03:50
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
Шоу-бизнес

Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой

WomanHit.ru вчера в 11:37
Технологии

В сети выросло число сервисов анонимной верификации

В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 01:33
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

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Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну

В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
РИА Новости вчера в 16:15
Экономика

Появятся ли в России торгцентры-призраки

Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Коммерсантъ 19 декабря в 17:31
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru вчера в 08:58
Экономика

В FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

В Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России.
RT на русском 19 декабря в 01:41
Футбол

Стало известно, сколько заработал «Зенит» в Лиге Европы

Футболисты «Зенита» заработали в прошлом сезоне 12,02 млн евро. Они стали лидером среди российских клубов.
АБН вчера в 14:01
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Певица Кети Топурия спровоцировала слухи о второй беременности

Популярная российская певица Кети Топурия спровоцировала слухи о своей второй беременности.
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