Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

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Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

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Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

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В России вырастут цены на водку и коньяк

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Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
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В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
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В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Глава NASA рассказал о причине инцидента с кораблем Starliner

Стыковка с МКС Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС), чтобы гарантировать его возвращение на Землю.
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Американский рок-музыкант Игги Поп получит премию "Грэмми" в 2020 году за значительный вклад в индустрию звукозаписи.
Газета.Ru 11:25
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«Барселона» разгромила «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Футболисты "Барселоны" одержали крупную победу над "Алавесом" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании.
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Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
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Названа десятка худших фильмов 2019 года

Названы худшие фильмы 2019 года.
Газета.Ru 13:33
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Марсоход Mars 2020 прошел ходовые испытания

Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии "Марс-2020" будет бороздить просторы Марса, прошел ходовые испытания в условиях Земли.
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Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дадут Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.
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Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
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В Апатитах подростки избили полицейских

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Хартли продлил контракт с «Авангардом»

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Овечкин помог «Вашингтону» выиграть у «Нью-Джерси»

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Газета.Ru 12:42
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Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».
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Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
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Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
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В соглашение по газу не включили прямые поставки на Украину

Соглашение о транзите российского газа не включает в себя договоренности о прямых поставках топлива на Украину.
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Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году

Бренд Volkswagen планирует представить в следующем году 34 новые модели, в том числе 12 кроссоверов и восемь электрических или гибридных автомобилей.
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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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