Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Происшествия
В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Музыка
Лана Дель Рей анонсировала выход нового альбома
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Космос
Глава NASA рассказал о причине инцидента с кораблем Starliner
Стыковка с МКС Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС), чтобы гарантировать его возвращение на Землю.
Музыка
Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в индустрию звукозаписи
Американский рок-музыкант Игги Поп получит премию "Грэмми" в 2020 году за значительный вклад в индустрию звукозаписи.
Футбол
«Барселона» разгромила «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу
Футболисты "Барселоны" одержали крупную победу над "Алавесом" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Кино
Названа десятка худших фильмов 2019 года
Названы худшие фильмы 2019 года.
Космос
Марсоход Mars 2020 прошел ходовые испытания
Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии "Марс-2020" будет бороздить просторы Марса, прошел ходовые испытания в условиях Земли.
Политика
Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дадут Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.
Авто
Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X
На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.
Авто
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года
Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
Хоккей
Хартли продлил контракт с «Авангардом»
Авто
Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» выиграть у «Нью-Джерси»
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Политика
В соглашение по газу не включили прямые поставки на Украину
Соглашение о транзите российского газа не включает в себя договоренности о прямых поставках топлива на Украину.
Авто
Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году
Бренд Volkswagen планирует представить в следующем году 34 новые модели, в том числе 12 кроссоверов и восемь электрических или гибридных автомобилей.
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
Общество
Правительство поддержало изменения в закон о воинской службе
Правительство одобрило проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в законодательство о воинской службе.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Здоровье
Что будет, если регулярно есть мёд с корицей, рассказали врачи
Врачи поведали, что будет, если каждый день употреблять мёд с корицей.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.