Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Происшествия Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.

Космос Глава NASA рассказал о причине инцидента с кораблем Starliner Стыковка с МКС Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС), чтобы гарантировать его возвращение на Землю.

Кино Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.

Космос Марсоход Mars 2020 прошел ходовые испытания Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии "Марс-2020" будет бороздить просторы Марса, прошел ходовые испытания в условиях Земли.

Авто Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.

Общество Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.

Культура Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.

Авто Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году Бренд Volkswagen планирует представить в следующем году 34 новые модели, в том числе 12 кроссоверов и восемь электрических или гибридных автомобилей.

Шоу-бизнес Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Общество Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.