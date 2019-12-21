Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

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Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБКвчера в 15:33

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАССвчера в 22:26

Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

Life.ruвчера в 16:36

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъвчера в 16:35

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новостивчера в 23:12

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известиявчера в 14:13
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Футбол

Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу может перейти в ЦСКА

Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 голов, также на его счету 6 результативных передач.
ТАСС Спорт 03:05
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13:39
Наука

Здоровый ночной сон снижает вероятность инсульта

Как сообщает ToDay News Ufa, для такого выводы ученые наблюдали за 400 тысячами склонных к инсульту людей.
ToDay News Ufa 18 декабря в 20:35
Политика

Роухани: Япония предложила Ирану способ «слома» американских санкций

Токио выступил с предложением того, как можно "сломать" санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
РИА Новости 10:26
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:35
Авто

Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP

Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Автоновости дня 19 декабря в 04:33
Происшествия

В Берлине эвакуировали людей с рождественского рынка

Полиция Берлина сообщила, что с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац эвакуировали людей из-за подозрительного предмета.
RT на русском 15:28
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Газета.Ru 15:10
Политика

МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
Известия 07:39
Происшествия

В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.
Газета.Ru 15:15
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента.
Lenta.ru 11:33
Единоборства

Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
RT на русском 11:40
Шоу-бизнес

Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения

Уточнено: Питт отпраздновал день рождения в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пришли чествовать отца только его младшие, родные дети - идентифицирующая себя как мальчика тринадцатилетняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым одиннадцать.
Российская газета 06:17
Космос

Starliner возвращается на Землю

Газета.Ru 15:46
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

Lenta.ru 12:04
Здоровье

Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год

Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
RT на русском вчера в 11:45
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Футбол

Блинд выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем

Защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Дейли Блинд объявил, что пропустит какое-то время из-за проблем с сердцем.
Sportbox.RU 08:31
Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
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Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
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Политика

В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

Официальная Варшава настаивает на том, что СССР напал на Польшу в 1939 году, говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, распространенном в субботу в связи с высказываниями президента России Владимира Путина.
РИА Новости 11:46
Политика

Лавров рассказал о попытках Макрона изменить русофобский нарратив в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить негативные настроения в отношении России в Евросоюзе.
Известия 14:57
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
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В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

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Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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Гаджеты

Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году

Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
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Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском вчера в 13:41
Происшествия

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
РБК 13:02
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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