Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
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Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу может перейти в ЦСКА
Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 голов, также на его счету 6 результативных передач.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Наука
Здоровый ночной сон снижает вероятность инсульта
Как сообщает ToDay News Ufa, для такого выводы ученые наблюдали за 400 тысячами склонных к инсульту людей.
Политика
Роухани: Япония предложила Ирану способ «слома» американских санкций
Токио выступил с предложением того, как можно "сломать" санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Происшествия
В Берлине эвакуировали людей с рождественского рынка
Полиция Берлина сообщила, что с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац эвакуировали людей из-за подозрительного предмета.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Политика
МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов
Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
Происшествия
В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение
По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента.
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
Шоу-бизнес
Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения
Уточнено: Питт отпраздновал день рождения в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пришли чествовать отца только его младшие, родные дети - идентифицирующая себя как мальчика тринадцатилетняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым одиннадцать.
Космос
Starliner возвращается на Землю
Здоровье
Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год
Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Футбол
Блинд выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем
Защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Дейли Блинд объявил, что пропустит какое-то время из-за проблем с сердцем.
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры
В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Политика
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
Официальная Варшава настаивает на том, что СССР напал на Польшу в 1939 году, говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, распространенном в субботу в связи с высказываниями президента России Владимира Путина.
Политика
Лавров рассказал о попытках Макрона изменить русофобский нарратив в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить негативные настроения в отношении России в Евросоюзе.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Игры
В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Политика
СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
Происшествия
На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии
На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.