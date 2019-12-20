Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

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Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

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Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБК20 декабря в 15:33

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАСС20 декабря в 22:26

Самые влиятельные женщины-миллиардеры — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes20 декабря в 03:05
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Экономика

Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
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Происшествия

В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть

"Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие", - сообщил он в Twitter.
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Политика

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии.
RT на русском 14:03
Происшествия

В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры

В Москве было совершено нападение на начальника отдела главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе старшего советника юстиции Алексея Зарецкого.
Коммерсантъ 14:08
Политика

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Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
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Происшествия

В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Российская газета 10:50
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Вести.Ru 07:35
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Правительство ФРГ "твердо рассчитывает" на то, что проект "Северный поток - 2" будет завершен, несмотря на американские санкции.
ТАСС 15:58
Общество

Россия сохраняет ограничения на поставки продовольствия с 60 предприятий Белоруссии

Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения.
ТАСС 14:58
Армия и оружие

В России хотят создать беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
РИА Новости 15:56
Политика

Боливия присоединилась к Группе Лимы

Боливия присоединилась к Группе Лимы - организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле.
РИА Новости 14:17
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Полиция разыскивает стрелка, выстрелившего в шею петербуржцу

Полицейские разыскивают злоумышленника, нанесшего ранение мужчине на улице Вавиловых.
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Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
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Дженнифер Лопес назвала любимые фильмы со своим участием

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме пост, в котором назвала любимые фильмы со своим участием.
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«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии

В матче за Суперкубок Италии римский "Лацио" на поле стадиона "Кинг Сауд Юниверсити" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1.
Вести.Ru 13:50
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.
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Кино

Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий

Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.
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Происшествия

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 15:08
Происшествия

Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
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Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

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Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
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Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
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Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Драма "Елена" "выдающегося современного российского режиссера" Андрея Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия.
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В «лубянском стрелке» усмотрели националиста

Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
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Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»

Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
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Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

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На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
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«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
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Украина. Выборы в объединенных общинах прошли без серьезных нарушений

Без серьезных нарушений прошло голосование на выборах в 86 объединенных территориальных общинах Украины 22 декабря, сообщила пресс-служба украинской национальной полиции.
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Американские военные перебросили крупную партию вооружения на Украину

На Украину из США переброшена крупная партия вооружения, об этом сообщает телеграмм канал Сварщики, известный своими инсайдами, которые всегда бывают верными.
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