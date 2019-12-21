Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Политика
Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США
После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу.
Общество
Составлен рейтинг городов России с самыми высокими новогодними ёлками
Аналитики составили рейтинг российских городов, в которых установлены самые высокие новогодние елки.
Общество
«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет
ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ
РБК со ссылкой на источники пишет, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной спецслужбы.
Общество
Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Здоровье
В Барнауле объединят две городские больницы
Планируется строительство объединенного приемно-диагностического корпуса, который соединит между собой оба медучреждения.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Общество
В России предложили провести перепись всех SIM-карт
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись SIM-карт россиян.
Политика
В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
Накануне, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что на Донбассе могут провести операцию по «принуждению к миру» с привлечением международных сил.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Происшествия
Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве
Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Экономика
В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки
Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Общество
Первая в мире плавучая АЭС подала электроэнергию в сеть Чукотки
Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в четверг выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа.
Армия и оружие
«Севмаш» передаст флоту 4 атомные подлодки
В 2020 году ВМФ получит от «Севмаша» 4 атомные подлодки, сообщает «ТАСС».
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Кино
Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix
Первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от телеканала Netflix вышел на экраны и сразу же получил смешанные оценки от критиков.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Здоровье
Путин ответил на вопрос о помощи больным детям
Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Общество
Террористы атаковали три энергообъекта в Сирии
Террористы атаковали три объекта нефтегазового комплекса в центральной части Сирии.
Космос
Океаны магмы могут пожирать атмосферу экзопланет
Здоровье
Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака
Специалисты назвали три продукта, которые могут предотвратить возникновение злокачественных новообразований в организме, передают argumenti.ru.
Происшествия
Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»
Два человека погибли в массовом ДТП, произошедшем на 142 километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Политика
Комитет Сената США одобрил новый пакет санкций против России
Комитет Сената США по иностранным делам в среду одобрил законопроект о новом крупном пакете антироссийских санкций, передает ТАСС.