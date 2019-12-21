Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Общество «Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.

Общество Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.

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Шоу-бизнес Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.

Кино Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix Первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от телеканала Netflix вышел на экраны и сразу же получил смешанные оценки от критиков.