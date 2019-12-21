Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

БИЗНЕС Online01:33

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новостивчера в 23:12

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъвчера в 16:35

Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

Life.ruвчера в 16:36

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАССвчера в 22:26

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБКвчера в 15:33

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известиявчера в 14:13
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Политика

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США

После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу.
РБК вчера в 19:21
Общество

Составлен рейтинг городов России с самыми высокими новогодними ёлками

Аналитики составили рейтинг российских городов, в которых установлены самые высокие новогодние елки.
Профиль 19 декабря в 00:33
Общество

«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет

ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
ТАСС 04:47
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ

РБК со ссылкой на источники пишет, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной спецслужбы.
Эхо Москвы 19 декабря в 10:24
Общество

Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Российская газета вчера в 22:50
Здоровье

В Барнауле объединят две городские больницы

Планируется строительство объединенного приемно-диагностического корпуса, который соединит между собой оба медучреждения.
КП - Барнаул 04:30
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Общество

В России предложили провести перепись всех SIM-карт

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись SIM-карт россиян.
Газета.Ru вчера в 06:14
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Накануне, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что на Донбассе могут провести операцию по «принуждению к миру» с привлечением международных сил.
Известия 04:15
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве

Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Интерфакс 03:11
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Вокруг ТВ 19 декабря в 05:41
Экономика

В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки

Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Компания 19 декабря в 05:22
Общество

Первая в мире плавучая АЭС подала электроэнергию в сеть Чукотки

Первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в четверг выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа.
SakhaNews 19 декабря в 03:53
Армия и оружие

«Севмаш» передаст флоту 4 атомные подлодки

В 2020 году ВМФ получит от «Севмаша» 4 атомные подлодки, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск вчера в 03:08
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Музыка

Зрители раскритиковали выступление подопечной Шнурова на шоу «Голос»

VSE42.RU 00:31
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

Первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от телеканала Netflix вышел на экраны и сразу же получил смешанные оценки от критиков.
ФАН вчера в 05:01
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru вчера в 13:57
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
Политика

Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины

Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Sibnet Новости 19 декабря в 05:22
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

REGNUM вчера в 23:48
Здоровье

Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Аргументы недели 19 декабря в 06:57
Общество

Террористы атаковали три энергообъекта в Сирии

Террористы атаковали три объекта нефтегазового комплекса в центральной части Сирии.
Коммерсантъ 03:51
Космос

Океаны магмы могут пожирать атмосферу экзопланет

Вести.Наука 19 декабря в 07:11
Здоровье

Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака

Специалисты назвали три продукта, которые могут предотвратить возникновение злокачественных новообразований в организме, передают argumenti.ru.
МИР 24 19 декабря в 04:49
Происшествия

Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»

Два человека погибли в массовом ДТП, произошедшем на 142 километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
Российская газета 00:50
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Политика

Комитет Сената США одобрил новый пакет санкций против России

Комитет Сената США по иностранным делам в среду одобрил законопроект о новом крупном пакете антироссийских санкций, передает ТАСС.
DP.RU 18 декабря в 11:18
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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