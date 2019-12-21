Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
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Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Хоккей
Хартли продлил контракт с «Авангардом»
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Наука
Обнаружен новый ген мужского бесплодия
Исследователи обнаружили, что генетическая перестройка и варианты, влияющие на ген, известный как SYCP2, связаны с низким количеством сперматозоидов и сообщают о первых случаях, когда этот ген был задействован у четырех мужчин с бесплодием.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Политика
Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»
Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Общество
В Японии остановят два атомных реактора из-за террористической угрозы
Японская энергетическая компания Kansai Electric Power, которая обслуживает АЭС, не успеет к этим срокам получить новые документы от Комитета по контролю за ядерной энергетикой и объекты придется остановить.
Экономика
Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января
Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года.
Кино
Вышел первый трейлер «Довода», нового фильма Кристофера Нолана
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Футбол
Гвардиола: «Я в восторге от того, как мы сыграли»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером". Я в восторге от того, как мы сыграли.
Хоккей
Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов объяснил в интервью "Российской газете", как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров.
Происшествия
В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах музыкального продюсера
Певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12-13 лет.
Спорт
ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Энергетика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Политика
В Абакане стартовали выборы мэра
Политика
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
Общество
В Румынии напали на одного из лидеров декабрьской революции 1989 года
На проходящем в настоящее время в Румынии судебном процессе по делу о революции 1989 года Войкулеску, наряду с экс-президентом Ионом Илиеску и бывшим командующим ВВС Иосифом Русом, является одним из обвиняемых.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Политика
МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.