Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
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Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАССвчера в 22:26

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

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Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБКвчера в 15:33

Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

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Самые влиятельные женщины-миллиардеры — 2019. Рейтинг Forbes

Forbesвчера в 03:05
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Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

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Хартли продлил контракт с «Авангардом»

Газета.Ru 13:02
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
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Обнаружен новый ген мужского бесплодия

Исследователи обнаружили, что генетическая перестройка и варианты, влияющие на ген, известный как SYCP2, связаны с низким количеством сперматозоидов и сообщают о первых случаях, когда этот ген был задействован у четырех мужчин с бесплодием.
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Общество

Россияне рассказали, что создает новогоднее настроение

Газета.Ru 20:03
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Политика

Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Pravda.Ru 01:24
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
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Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:41
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В Японии остановят два атомных реактора из-за террористической угрозы

Японская энергетическая компания Kansai Electric Power, которая обслуживает АЭС, не успеет к этим срокам получить новые документы от Комитета по контролю за ядерной энергетикой и объекты придется остановить.
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Экономика

Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года.
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Кино

Вышел первый трейлер «Довода», нового фильма Кристофера Нолана

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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

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В Апатитах подростки избили полицейских

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Футбол

Гвардиола: «Я в восторге от того, как мы сыграли»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером". Я в восторге от того, как мы сыграли.
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Овечкин не уверен, что примет участие на Матче всех звезд НХЛ-2020

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выбора на Матч всех звезд-2020. Он станет капитаном Столичного дивизиона.
Спорт-Экспресс 23:00
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов объяснил в интервью "Российской газете", как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров.
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Происшествия

В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
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Нюша рассказала о домогательствах музыкального продюсера

Певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12-13 лет.
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ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
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Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
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Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия 17:29
Политика

В Абакане стартовали выборы мэра

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Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
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Общество

В Румынии напали на одного из лидеров декабрьской революции 1989 года

На проходящем в настоящее время в Румынии судебном процессе по делу о революции 1989 года Войкулеску, наряду с экс-президентом Ионом Илиеску и бывшим командующим ВВС Иосифом Русом, является одним из обвиняемых.
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Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

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Газета.Ru 12:42
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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
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МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
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