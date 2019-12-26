Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes. По оценке издания, состояние Михельсона выросло на 22,6 миллиарда долларов с 2010 года, на 24 декабря текущего года составив 27 миллиардов долларов.
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Как отмечается
, Потанин за год прибавил к своему капиталу почти $8 млрд, благодаря чему бизнесмен в рейтинге Forbes Real Time занимает уже третью строчку.
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Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия

Взгляд.ру02:38

Озолоченная десятка: самые успешные российские миллиардеры 2010-х

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ТАССвчера в 03:32
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Происшествия

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По данным полиции, инцидент произошел под адресу ул. Полярная, 4. На лестничной площадке злоумышленник ударил мужчину неустановленным предметом по шее и спине, после чего забрал у него деньги и скрылся.
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В полуфинале турнира Мария должна была встретиться с Мисаки Дои из Японии.
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Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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