Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров
Глава "Новатэка" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes. По оценке издания, состояние Михельсона выросло на 22,6 миллиарда долларов с 2010 года, на 24 декабря текущего года составив 27 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Как отмечается, Потанин за год прибавил к своему капиталу почти $8 млрд, благодаря чему бизнесмен в рейтинге Forbes Real Time занимает уже третью строчку.RT на русскомвчера в 03:01
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Общество
Лиговский и Гореловский путепровод реконструируют в течение 2020 года
На сегодняшний день работы по реконструкции Лиговского путепровода продвинулись лишь на 8%. Планируется, что до 30 октября 2020 года ремонт будет полностью завершен.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Политика
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
Политика
Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскритиковала Евросоюз за отказ от идей Путина
Европа "впустую потратила время", отказавшись поддержать идеи президента России Владимира Путина, высказанные им в немецком бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
Происшествия
Полицейские устроили погоню за злоумышленником, изрезавшим ножом таксиста и угнавшим его авто
Несколько экипажей ДПС пустились в погоню за злоумышленником. Тот в пути повредил авто об бордюр, но продолжил ехать.
Футбол
Бакаев: Дзюба шутил: «Остановись уже». Я ответил: «Ничего личного»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, при каких обстоятельствах решил взять 10-й номер в московском клубе.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Происшествия
В Москве на мужчину напали в подъезде и отняли 250 тыс. руб
По данным полиции, инцидент произошел под адресу ул. Полярная, 4. На лестничной площадке злоумышленник ударил мужчину неустановленным предметом по шее и спине, после чего забрал у него деньги и скрылся.
Теннис
Шарапова снялась с турнира на Гавайях
В полуфинале турнира Мария должна была встретиться с Мисаки Дои из Японии.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Энергетика
«Газпром» захотели лишить монополии
Российскую компанию «Газпром» захотели лишить монополии — допуск к экспорту газа по трубе могут получить независимые производители.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Происшествия
В Шереметьево самолёт выкатился на грунт
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Москва потратит на празднование Нового года почти 1 млрд рублей
Празднование Нового года обойдется Москве в 914 млн рублей.
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Россия увеличила инвестиции в Вооружённые силы и своё присутствие в Балтийском море.
Футбол
Агент сообщил о соглашении Джаки с «Гертой»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака достиг договоренности с немецкой «Гертой», рассказал агент швейцарского футболиста Хосе Ногуэро.
Политика
Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту
Политика
Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
Финансы
Рубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли
Доллар и евро перешли к повышению на Московской бирже в четверг вечером, рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с фиксацией прибыли по длинным рублевым позициям после ощутимого роста в предыдущие дни.
Общество
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Происшествия
Грабитель изрезал молодую продавщицу в Ухте ради 3 тысяч рублей
Молодая жительница Ухты получила тяжелые травмы в результате нападения вооруженного ножом грабителя на овощную лавку.