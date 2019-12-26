с чего всё началось

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes. По оценке издания, состояние Михельсона выросло на 22,6 миллиарда долларов с 2010 года, на 24 декабря текущего года составив 27 миллиардов долларов.

Общество Лиговский и Гореловский путепровод реконструируют в течение 2020 года На сегодняшний день работы по реконструкции Лиговского путепровода продвинулись лишь на 8%. Планируется, что до 30 октября 2020 года ремонт будет полностью завершен.

Политика Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Политика Экс-глава МИД Австрии раскритиковала Евросоюз за отказ от идей Путина Европа "впустую потратила время", отказавшись поддержать идеи президента России Владимира Путина, высказанные им в немецком бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Шоу-бизнес Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.

Общество Росстат представил демографический прогноз на 16 лет Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.

Политика В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Энергетика «Газпром» захотели лишить монополии Российскую компанию «Газпром» захотели лишить монополии — допуск к экспорту газа по трубе могут получить независимые производители.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Авто Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.

Общество Установлена причина пожара на могиле Децла Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

Политика Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.

Финансы Рубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли Доллар и евро перешли к повышению на Московской бирже в четверг вечером, рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с фиксацией прибыли по длинным рублевым позициям после ощутимого роста в предыдущие дни.