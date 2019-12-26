Экономика
КоммерсантъForbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Издание отмечает, что совокупно за десятилетие они смогли увеличить свои состояния на $111 млрд. Ранее Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года. За прошедший год пять самых удачливых участников рейтинга прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд.
Читать в источнике
Оценить1027
с чего всё началось
Как отмечается, Потанин за год прибавил к своему капиталу почти $8 млрд, благодаря чему бизнесмен в рейтинге Forbes Real Time занимает уже третью строчку.RT на русскомвчера в 03:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:49, Ашберн
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Происшествия
Количество погибших при крушении самолета в Казахстане возросло до 9
Количество погибших при крушении самолета "Фоккер-100" авиакомпании Bek Air утром пятницы, 27 декабря, увеличилось до 9. Также известно о 9 пострадавших, среди которых 6 детей, сообщает МВД Казахстана.
Происшествия
Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
Политика
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
Шоу-бизнес
Наталья Белохвостикова с трудом оправилась после падения сына из окна
Мало кто знает, что прославленная советская актриса Наталья Белохвостикова, в последние годы уделяющая все свое время семье, перенесла огромный стресс, после которого она с трудом оправилась.
Происшествия
В Шереметьево самолёт выкатился на грунт
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Политика
Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Общество
В России предложили признать традиции Нового года наследием ЮНЕСКО
Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением внести традиции празднования Нового года и новогоднего застолья в России в список наследия ЮНЕСКО.
Футбол
Эден Азар отказался от перехода в «Баварию» из-за брата
Бывший вратарь «Челси» Роберт Грин рассказал, что полузащитник Эден Азар мог перейти в «Баварию», но отказался от этого варианта, чтобы не мешать карьере брата Торгана, выступающего за дортмунскую «Боруссию».
Шоу-бизнес
Беременная супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку
Известная российская модель и третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко на странице в Instagram обнародовала новое фото, показав сломанную руку.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Происшествия
Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем
"Вести Воронеж" опубликовал видео с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила Чехии в матче МЧМ-2020
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Происшествия
В Москве неизвестный украл почти 10,5 млн руб. из бизнес-центра
Полицейские завели уголовное дело после того, как неизвестный украл почти 10,5 млн руб. из офиса в бизнес-центре на северо-востоке Москвы.
Армия и оружие
Российские и американские военнослужащие подрались в Сирии
В среду, 25 декабря, в городе Тель Тамер в сирийской провинции Хасаке произошла драка между американскими и российскими военнослужащими.
Общество
Нарколог напомнил об опасности приема таблеток после алкоголя
Большинство лекарств запрещено совмещать с алкоголем, напомнил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Армия и оружие
Огненный «Шторм». Почему дворец Амина не устоял перед спецназом КГБ
Десятки блокпостов и огневых точек, бронетехника, пулеметы, гранатометы, вооруженные до зубов охранники и всего полсотни бойцов спецназа — ровно 40 лет назад, 27 декабря 1979-го, штурмовые группы КГБ СССР при поддержке армейских подразделений захватили неприступную резиденцию-крепость Тадж-Бек афганского лидера Хафизуллы Амина.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Футбол
Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что помогает ему успешно исполнять штрафные удары.
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Россия увеличила инвестиции в Вооружённые силы и своё присутствие в Балтийском море.
Армия и оружие
Ливия официально запросила военную поддержку у Турции
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Футбол
Гвардиола назвал самый важный момент в истории «Манчестер Сити»
Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно поиска замены аргентинскому нападающему Серхио Агуэро.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать колбасу к новогоднему столу
При выборе сырокопченой колбасы эксперты Роскачества в первую очередь рекомендуют обращать внимание на цену - в ее состав входит говядина, шпик, свинина, поэтому она не может стоить дешево.
Здоровье
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство - зарубежный препарат «Онкаспар».