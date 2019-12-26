Экономика
ДождьForbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели в 2019 году. В первой тройке — Владимир Потанин, Леонид Михельсон и Вагит Алекперов. Лидером списка стал бизнесмен Владимир Потанин, который владеет более 30% акций «Норильского никеля».
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с чего всё началось
Издание Forbes составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.Росбалт26 декабря в 03:11
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Михельсон и Тимченко признаны самыми успешными миллиардерами десятилетия
Национальная служба новостейвчера в 03:16
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