с чего всё началось

Издание отмечает, что совокупно за десятилетие они смогли увеличить свои состояния на $111 млрд. Ранее Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года. За прошедший год пять самых удачливых участников рейтинга прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд.

Футбол Из курского «Авангарда» ушел ведущий защитник За время проведенное в команде он провел 73 официальные игры и пять раз отметился взятием ворот соперников.

Политика В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты Сотрудничество с крупными российскими компаниями, увеличение в будущем году товарооборота с Сирией и развитие морского сообщения с Дальним Востоком позволят обеспечить загрузку находящихся под западными санкциями портов Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Политика Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.

Происшествия В Алматы разбился пассажирский самолет В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.

Политика Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.

Здоровье Американка стала инвалидом из-за антивозрастного крема Известно, что американка использовала крем от пигментации кожи по два раза в день на протяжении семи лет.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Происшествия Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.

Хоккей Малыхин сменил «Трактор» на «Спартак» Нападающий «Трактора» Федор Малыхин, в пятницу расторгнувший контракт с челябинцами, продолжит карьеру в стане столичного «Спартака».

Происшествия «Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки "Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Армия и оружие WikiLeaks опубликовал новые документы по «химатаке» в Думе Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Происшествия Лимузин Сталина украли на севере Москвы На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.