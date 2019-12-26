с чего всё началось

Издание отмечает, что совокупно за десятилетие они смогли увеличить свои состояния на $111 млрд. Ранее Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года. За прошедший год пять самых удачливых участников рейтинга прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд.

Политика Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.

Общество Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Гаджеты Назван самый популярный смартфон в России Предпочтение отдавалось давно знакомым всем производителям: Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi (8 на 10 проданных смартфонов были этой фирмы).

Армия и оружие Минобороны раскрыло характеристики новой подлодки пятого поколения Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развернутой в Национальном центре управления обороной, модель подлодки пятого поколения «Лайка».

Армия и оружие Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin «В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.

Культура Путин поздравил Виторгана с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.