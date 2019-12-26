Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Издание отмечает, что совокупно за десятилетие они смогли увеличить свои состояния на $111 млрд. Ранее Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года. За прошедший год пять самых удачливых участников рейтинга прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд.
Читать в источнике
Комментировать622
с чего всё началось
Издание Forbes
 составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.
Росбалтвчера в 03:11

Подробнее о событии

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Коммерсантъ02:27

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших за 10 лет миллиардеров России

ТАСС03:43

Названы самые успешные российские миллиардеры

Lenta.ru03:08

Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия

RT на русском04:04

Forbes назвал самого успешного российского миллиардера десятилетия

РБК02:38

Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие

РИА Новости01:36

Озолоченная десятка: самые успешные российские миллиардеры 2010-х

Forbesвчера в 23:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Происшествия

Пассажирский самолет упал в Казахстане

Lenta.ru 00:22
Происшествия

Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком

Водитель рейсового автобуса Москва-Тбилиси, который попал в аварию вечером 26 декабря в Липецкой области, был задержан.
Газета.Ru 02:11
Экономика

Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК

За 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1%.
REGNUM вчера в 05:51
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform вчера в 07:02
Единоборства

Федор Емельяненко назвал своего брата Александра «мертвым»

Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (MMA) Федор Емельяненко в интервью Sport 24 назвал своего брата Александра «мертвым».
Rambler News Service вчера в 11:32
Общество

Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

РБК 04:39
Политика

РФ и Украина договорились обнулить претензии по газу 1 января

Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.
REGNUM 04:27
Политика

Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году

Ракетно-космическая отрасль России «находится в непростой ситуации», ее единственным достижением в уходящем году стала безаварийность пусков, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Взгляд.ру 04:46
Происшествия

Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем

РИА Новости вчера в 05:17
Экономика

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
РБК 25 декабря в 07:59
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° 24 декабря в 11:29
Политика

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Вести.Ru вчера в 11:30
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Общество

Российский интернет-магазин одежды стал самым популярным в мире

Крупнейший интернет-магазин одежды в России Wildberries стал самым популярным в мире.
Lenta.ru 04:54
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета 25 декабря в 16:49
Политика

В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Российская газета вчера в 17:43
Армия и оружие

Стартовали совместные учения ВМС России, Ирана и Китая

Sudostroenie.info 04:57
Армия и оружие

МиГ-27 сняли с вооружения в Индии после 35 лет службы

Индийские военно-воздушные силы вывели из эксплуатации последнюю эскадрилью истребителей-бомбардировщиков МиГ-27.
Российская газета 04:41
Футбол

Лестер — Ливерпуль 0:4

Sportbox.RU вчера в 16:50
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил невыполнение обещаний России по транзиту.
Мой Брянск 23 декабря в 22:26
Технологии

Приложение карты «Мир» появится на смартфонах в России

Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».
3DNews 04:16
Происшествия

Дед Мороз умер во время утренника в детском саду

Сиб.фм вчера в 20:27
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 03:14
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли Чехии в стартовом матче на МЧМ-2020

Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
RT на русском вчера в 11:51
Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom вчера в 12:10
Кино

Старшенбаум не стала сниматься в «Тексте» из-за Петрова

Смутил актрису и откровенный эпизод — во-первых, она не хотела, чтобы Петров смотрел её постельную сцену с Иваном Янковским (несмотря на то, что это просто кино), а во-вторых, Старшенбаум знает, что участие в подобных сценах может затемплохо сказаться на актёрской карьере — режиссёры сознательно не приглашают сниматься женщин, сыгравших когда-либо страсть в кино.
Inc-news.ru 01:18
Политика

Зеленский уволил главу ГБР Украины Романа Трубу

Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 05:17
Происшествия

На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

РИА Новости 03:09
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Происшествия

В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой

Следователи Орджоникидзевского района Екатеринбурга начали проверку по факту несчастного случая с 15-летним подростком – у него в руках взорвалась самодельная петарда.
Новый День 05:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное