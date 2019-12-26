с чего всё началось

Издание отмечает, что совокупно за десятилетие они смогли увеличить свои состояния на $111 млрд. Ранее Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года. За прошедший год пять самых удачливых участников рейтинга прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд.

Происшествия Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком Водитель рейсового автобуса Москва-Тбилиси, который попал в аварию вечером 26 декабря в Липецкой области, был задержан.

Шоу-бизнес Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.

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Технологии Приложение карты «Мир» появится на смартфонах в России Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».

Хоккей Хоккеисты сборной России проиграли Чехии в стартовом матче на МЧМ-2020 Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

Кино Старшенбаум не стала сниматься в «Тексте» из-за Петрова Смутил актрису и откровенный эпизод — во-первых, она не хотела, чтобы Петров смотрел её постельную сцену с Иваном Янковским (несмотря на то, что это просто кино), а во-вторых, Старшенбаум знает, что участие в подобных сценах может затемплохо сказаться на актёрской карьере — режиссёры сознательно не приглашают сниматься женщин, сыгравших когда-либо страсть в кино.

Политика Зеленский уволил главу ГБР Украины Романа Трубу Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский.

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