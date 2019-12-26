Экономика
КоммерсантъForbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Издание отмечает, что совокупно за десятилетие они смогли увеличить свои состояния на $111 млрд. Ранее Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года. За прошедший год пять самых удачливых участников рейтинга прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд.
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с чего всё началось
Издание Forbes составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.Росбалтвчера в 03:11
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