с чего всё началось

Издание отмечает, что совокупно за десятилетие они смогли увеличить свои состояния на $111 млрд. Ранее Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года. За прошедший год пять самых удачливых участников рейтинга прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд.

Политика Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Наука Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы Команда палеонтологов под руководством Хиллари Мэддин из Карлтонского университета обнаружила самые ранние ископаемые свидетельства родительской заботы.

Единоборства Федор Емельяненко обратился к болельщикам с просьбой Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко, которому менее чем через сутки предстоит выйти на бой против Рампейджа Джексона, попросил болельщиков помолиться за его успех в предстоящем поединке.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Шоу-бизнес Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.

Общество Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.

Здоровье Радий Хабиров подвел итоги работы сферы здравоохранения Башкирии в 2019 году Накануне Глава республики Радий Хабиров на выездном совещании в формате «Здравчас» подвел первые итоги работы над национальным проектом «Здравоохранение», реализация которого будет длиться в течение еще четырех лет.

Политика Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать не зарегистрированные в РФ лекарства.

Общество Физическую активность связали с пониженным риском развития рака Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.

Политика Президент подписал закон о виноградарстве и виноделии Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Общество Елена Батурина объявлена в розыск Судья объявила Батурину в розыск, так как она уже пять раз не являлась в суд, а письма с требованием явки, отправленные по месту ее регистрации в Москве, были возвращены из-за «неудачной попытки вручения».