Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Издание отмечает, что совокупно за десятилетие они смогли увеличить свои состояния на $111 млрд. Ранее Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года. За прошедший год пять самых удачливых участников рейтинга прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд.
Читать в источнике
Комментировать678
с чего всё началось
Издание Forbes
 составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.
Росбалт26 декабря в 03:11

Подробнее о событии

Самым успешным российским бизнесменом десятилетия стал Леонид Михельсон

Эхо Москвывчера в 08:31

Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия

RT на русскомвчера в 04:04

Озолоченная десятка: самые успешные российские миллиардеры 2010-х

Forbes26 декабря в 23:21

Михельсон и Тимченко признаны самыми успешными миллиардерами десятилетия

Национальная служба новостейвчера в 03:16

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Коммерсантъвчера в 02:27

Forbes назвал самого успешного российского миллиардера десятилетия

РБКвчера в 02:38

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших за 10 лет миллиардеров России

ТАССвчера в 03:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:03
Фигурное катание

Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
RT на русском 09:58
Наука

Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы

Команда палеонтологов под руководством Хиллари Мэддин из Карлтонского университета обнаружила самые ранние ископаемые свидетельства родительской заботы.
Российская газета 25 декабря в 09:11
Политика

Президент Черногории подписал закон, расколовший общество

Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 09:18
Единоборства

Федор Емельяненко обратился к болельщикам с просьбой

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко, которому менее чем через сутки предстоит выйти на бой против Рампейджа Джексона, попросил болельщиков помолиться за его успех в предстоящем поединке.
FightTime.ru 08:45
Происшествия

Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить

Lenta.ru 04:59
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты вчера в 16:13
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Спорт

Российский лыжник выиграл стартовый этап «Тур де Ски»

РБК 09:18
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Общество

Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода

Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
РЕН ТВ 09:52
Политика

Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения.
Интерфакс 09:56
Культура

Орнелла Мути учит русский язык и хочет получить гражданство России

Актриса Орнелла Мути учит русский язык и хотела бы получить паспорт гражданина РФ.
ТАСС 10:09
Происшествия

Водитель автобуса погиб в Подмосковье при столкновении с грузовиком

РБК 09:39
Футбол

«Краснодар» официально объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»

Газета.Ru 04:14
Армия и оружие

В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
РБК 09:21
Здоровье

Радий Хабиров подвел итоги работы сферы здравоохранения Башкирии в 2019 году

Накануне Глава республики Радий Хабиров на выездном совещании в формате «Здравчас» подвел первые итоги работы над национальным проектом «Здравоохранение», реализация которого будет длиться в течение еще четырех лет.
ProUfu.ru 05:58
Политика

Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать не зарегистрированные в РФ лекарства.
Известия 10:17
Армия и оружие

В России началось строительство элементов бомбардировщика ПАК ДА

В России началось строительство элементов перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Известия 06:00
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука вчера в 05:19
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости 26 декабря в 16:44
Политика

Президент подписал закон о виноградарстве и виноделии

Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Российская газета 10:20
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК вчера в 08:47
Футбол

«Локомотив» интересуется бывшим защитником «Ростова» Ингасоном

Московский «Локомотив» проявляет интерес к исландскому защитнику ПАОКа Сверриру Ингасону, утверждает sport24.gr.
Чемпионат 09:59
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Общество

Елена Батурина объявлена в розыск

Судья объявила Батурину в розыск, так как она уже пять раз не являлась в суд, а письма с требованием явки, отправленные по месту ее регистрации в Москве, были возвращены из-за «неудачной попытки вручения».
BFM.ru 07:03
Экономика

Какие изменения законов о недвижимости вступят в силу с 1 января

Несколько законов, касающихся жилых помещений, начнут действовать с первых дней 2020 года.
Live24 вчера в 10:33
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Коммерсантъ 05:38
Культура

Международный день кино отмечают 28 декабря

Фильм, которые впервые в истории кинематографа был показан за деньги, представили братья Люмьер. Эта дата стала Международным днем кино.
Телепорт вчера в 18:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное