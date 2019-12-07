Музыка
ТАССForbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн. Список опубликован в пятницу на сайте издания. На второй строчке расположился рэпер Канье Уэст.
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Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
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Зеленский сравнил Украину с «блюдом для больших боссов»
«Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы (Украина) были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам», — цитирует Зеленского РБК.
Общество
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Шоу-бизнес
Супруг Заворотнюк тратит на лечение актрисы почти все свои гонорары
Фигурист Петр Чернышев, супруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, заработает несколько миллионов рублей за два месяца, однако почти все потратит на лечение жены.
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В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
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Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Футбол
«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате Нидерландов
«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате, у амстердамцев также прервалась победная серия из девяти матчей.
Общество
Четверо российских детей вернулись из Сирии домой
Четверо российских детей вернулись из Сирии в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Футбол
В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)
В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
Общество
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Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше
В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Наука
Лингвисты назвали точное количество языков на Земле
Лингвисты подсчитали количество языков на нашей планете. Предварительные подсчеты гласят, что на Земле порядка 6000 наречий.
Общество
В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски
«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
Армия и оружие
С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения
С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Политика
Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву
Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.
Фигурное катание
Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка, победительница двух этапов Гран-при Алена Косторная с мирового рекорда стартовала в финале серии, который проходит в итальянском Турине.
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Политика
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Музыка
Молодой певец из Екатеринбурга оскорбил Полину Гагарину на шоу «Голос»
17-летний исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин стал участником небольшой скандальной истории в ходе очередного этапа проекта «Голос» на «Первом канале».
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Политика
Пранкер Лексус раскрыл детали разговора с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский давно ожидал звонка от российских пранкеров, поэтому в общении с ними повел себя как настоящий комик.
Энергетика
На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.