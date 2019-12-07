Музыка

ТАССТАССForbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн. Список опубликован в пятницу на сайте издания. На второй строчке расположился рэпер Канье Уэст.
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Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

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Forbes выпустил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, на первом месте ― Тейлор Свифт

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