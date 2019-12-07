Музыка
ТАССForbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн. Список опубликован в пятницу на сайте издания. На второй строчке расположился рэпер Канье Уэст.
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Хоккей
Фанатов «Трактора» по пути на матч в Магнитогорск задержал ОМОН
Фанаты «Сектора А» направлялись на матч в Магнитогорск.
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу
Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал идею президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу, в которой будут выступать только лучше клубы из топ-5 чемпионатов.Я читал об этом безумном плане.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
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Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Политика
Больше акций протестных и разных. Накануне Нормандского саммита в Киеве их будет 5
По словам Сергея Ярового, накануне проведения Нормандского саммита в украинской столице запланированы 5 массовых акций.
Общество
Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию
По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Гаджеты
Microsoft начала принудительное обновление Windows 10 до версии 1909
Корпорация Microsoft приступила к автоматическому развёртыванию Windows 10 November 2019 Update (версия 1909) на устройствах, работающих под управлением Windows 10 October 2018 Update (версия 1809).
Гаджеты
Apple может выпустить пять моделей iPhone в 2020 году
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Врач общей практики, телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников назвал опасные для пожилых людей лекарства Эксперт отметил, что старение организма влияет на характер воздействия ряда препаратов.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Фигурное катание
Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при
Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ
По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Кино
Эдвард Нортон: «Работа над „Сиротским Бруклином“ заняла 20 лет»
Права на экранизацию бестселлера Эдвард Нортон купил ровно 20 лет назад — в 99-м, но далеко не сразу приступил к работе.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье
Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold не нашел покупателей в России
Инновационный смартфон Samsung Galaxy Fold оказался непопулярен среди российских пользователей – об этом свидетельствуют данные партнеров корейской компании, реализующих устройство в РФ.
Политика
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.
Общество
Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт
Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Сбербанка, звонки под видом службы безопасности банка – самый популярный вид кибермошенничества.
Политика
Корбин обещает подарить британцам социализм
Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин идет на парламентские выборы «под флагом» социализма.
Космос
Ученые выяснили, почему фотоны из других галактик не достигают Земли
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.