Музыка

ТАССТАССForbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн. Список опубликован в пятницу на сайте издания. На второй строчке расположился рэпер Канье Уэст.
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Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Газета.Ru04:10

Forbes выпустил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, на первом месте ― Тейлор Свифт

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Тейлор Свифт
Американская исполнительница
Американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Второй альбом Свифт Fearless был выпущен в 2008 году и стал международным прорывом.
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