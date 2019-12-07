Музыка

VSE42.RUVSE42.RUForbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире

Американское издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. Второй раз за пять лет рейтинг возглавила Тейлор Свифт. Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

РИА Новостивчера в 23:22

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

ТАССвчера в 21:28

Самым высокооплачиваемым музыкантом, по версии Forbes, стала Тейлор Свифт

Коммерсантъвчера в 14:23

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

РБКвчера в 18:33

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Известиявчера в 19:05

Forbes выпустил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, на первом месте ― Тейлор Свифт

Дождьвчера в 11:39

Forbes назвал самых высокооплачиваемых артистов в 2019 году

БИЗНЕС Onlineвчера в 09:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Lenta.ru 01:44
Фигурное катание

Загитова показала свою короткую программу в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при в Турине.
Metaratings вчера в 15:09
Политика

В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Общество

В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Lenta.ru 00:20
Происшествия

В Индии полиция застрелила подозреваемых в резонансном убийстве

Индийские полицейские застрелили подозреваемых в изнасиловании и убийстве девушки-ветеринара, которое взволновало всю страну.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Общество

Сохраняй, что имеешь: астрологи ухудшили прогноз на новый год

Как отметила Калиновская, главной опасностью предстоящего года станет "буря эмоций", которые захлестнут россиян и затуманят их логический подход.
РИА Новости вчера в 19:15
Энергетика

ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Ведомости 04 декабря в 13:50
Экономика

Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн

В «Газпроме» и Минэнерго более скромно оценивают темпы роста газификации и расходы на эти цели, чем Молодцов.
РБК 00:00
Единоборства

Стали известны гонорары Джошуа и Руиса за реванш

Спорт-Экспресс 01:58
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости вчера в 14:43
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК вчера в 15:51
Происшествия

Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
RT на русском 01:34
Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Газета.Ru 02:26
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

ProstoProSport вчера в 09:25
Космос

В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
РИА Новости 01:44
Хоккей

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Аризону»

Советский спорт вчера в 22:12
Гаджеты

75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел более чем вдвое

Компания Xiaomi снизила цену на 75-дюймовый умный телевизор Xiaomi Mi TV 4S.
iXBT.com вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Особняк Анастасии Волочковой за 2,5 млрд пытаются продать мошенники

На сайтах недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка Анастасии Волочковой.
Собеседник вчера в 04:02
Религия

В Краснодарском крае отмечают День памяти Святой Великомученицы Екатерины

Святая Великомученица Екатерина считается небесной покровительницей Краснодара и Кубани.
Администрация Краснодарского края 02:21
Здоровье

Каабак оценил возможность пересадки человеку головы

Трансплантолог Каабак ответил на вопрос о возможности пересадки человеку головы.
Ореанда-Новости 01:08
Здоровье

Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Российская газета вчера в 23:40
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
Политика

Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Сочи, где проведет переговоры президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 01:12
Футбол

Тихонов обратился к болельщикам в связи с заявлением «Фратрии»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выступил с обращением к болельщикам в связи с заявлением объединения фанатов красно-белых «Фратрия».
RT на русском вчера в 08:59
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ 05 декабря в 07:38
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru вчера в 11:08
Биатлон

Назван состав мужской сборной РФ по биатлону на эстафету в Швеции

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на первый этап Кубка мира, который стартует завтра в Швеции.
ProstoProSport вчера в 09:30
Происшествия

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Российская газета 00:57
Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Канье Уэст
Американский рэпер
Ye-Ye, также известен как Канье Омари Уэст - американский исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Вырос в Чикаго, где с юных лет был связан с музыкой. В конце 1990-х - начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. Бросив обучение в университете, чтобы сосредоточиться на музыке, он решил стать рэпером, выпустив дебютный альбом, The College Dropout, в 2004 году...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тейлор Свифт
Американская исполнительница
Американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Второй альбом Свифт Fearless был выпущен в 2008 году и стал международным прорывом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное