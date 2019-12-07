Американское издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. Второй раз за пять лет рейтинг возглавила Тейлор Свифт. Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.

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