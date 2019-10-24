Общество
Газета.RuForbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Она возглавляет рейтинг уже седьмой год.
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с чего всё началось
Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.Forbes00:09
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Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Известия вчера в 20:50
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Космос
Марсианские оползни не доказывают наличие льда
Ученые не исключают присутствие льда, но уверены, что его наличие было необязательным при формировании оползней.
ГЛАС.RU 09:08
Происшествия
Россиянка умерла в Турции после занятий аквааэробикой
Через два дня после прилета Нелли потеряла сознание возле бассейна после занятия аквааэробикой.
RuNews24.ru 03:48
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
РБК 11:41
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Общество
Поклонская оказалась коренной украинкой и поклонницей Хэллоуина
Журналистская правда 11:38
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22
Происшествия
Абызов заявил, что его сын уехал в США
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в четверг в суде заявил, что один из его сыновей был вынужден уехать в США, опасаясь изъятия органами опеки, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 13:31
Гаджеты
В России презентован аппарат Honor 9X
Суббренд Honor провел презентацию нового смартфона 9X в Росси. Российская версия аппарата базируется на платформе Kirin 710F.
RuNews24.ru 10:01
Политика
Россия списала долги стран Африки на сумму более $20 млрд
Реальное время вчера в 05:56
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
REGNUM вчера в 18:44
Происшествия
В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни»
Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.
Российская газета 22 октября в 07:30
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Bimru.ru вчера в 09:45
Автоспорт
Renault не станет обжаловать дисквалификацию
Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 11:48
Происшествия
Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России
Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
RT на русском 13:55
Футбол
Журналисты расшифровали инструкции Зидана Йовичу
Журналисты смогли разобрать короткую беседу с инструкциями футболисту перед выходом на замену в игре против «Галатасарая».
Евро-футбол.ру 13:18
Единоборства
Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова «трусом»
В рамках пресс-конференции, проходившей в Москве, Макгрегор проинформировал о своем возвращении в октагон.
Актуальные Новости 13:36
Политика
Беседа Путина и Эрдогана «один на один» продлилась два часа
Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган беседовали в формате «один на один» в течение минимум двух часов.
РБК 14:02
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 00:39
Шоу-бизнес
Ставшая мужчиной Джулия Ванг показала свое новое тело
Звезда «Битвы экстрасенсов», художник и модель Джулия Ванг, которая давно уже отреклась от магии и вообще кардинально изменилась, объявила себя мужчиной.
Super.ru 09:35
Происшествия
На синей ветке петербургского метро остановили движение поездов
Движение поездов на синей ветке петербургского метро встало из-за неисправного состава. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.
DP.RU 13:49