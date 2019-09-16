Экономика
Rambler News ServiceForbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Нефтяная компания «Лукойл» в 2019 году, как и годом ранее, возглавила рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Выручка «Лукойла» в 2018 году составила 8,036 трлн руб.
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с чего всё началось
В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.Forbes15 сентября в 23:42
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«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes
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