Экономика
Газета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов
Национальная служба новостей07:54
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В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
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Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла
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Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.
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РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Признание патриархом Александрийским и всей Африки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) "делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом" на богослужениях, заявил Священный синод Русской православной церкви, проходящий в Москве.
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Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии
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Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
Украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Фигурное катание
Тарасова и Морозов победили в короткой программе на чемпионате России
На чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа у спортивных пар.
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Общество
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
Политика
Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik
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Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Общество
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Хоккей
Чехия — Россия 4:3 (3-й период)
Ворота сборной России в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира с командой Чехии будет защищать голкипер санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
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