Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

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Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов

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Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РБК01:47

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РИА Новости01:17

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
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В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
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Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

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Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла

В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Газета.Ru 10:06
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Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

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Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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Федор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.
Lenta.ru 10:36
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Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
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РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Признание патриархом Александрийским и всей Африки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) "делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом" на богослужениях, заявил Священный синод Русской православной церкви, проходящий в Москве.
Российская газета 08:41
Армия и оружие

Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии

Политика Сегодня 11:05
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Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Алексей Слепов стал лучшим в спринте на "Ижевской винтовке".
РИА Новости 06:09
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Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:49
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском 10:22
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

РИА Новости 09:32
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

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Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Происшествия

В североморском детсаду во время утренника умер Дед Мороз

Газета.Ru 10:00
Фигурное катание

Тарасова и Морозов победили в короткой программе на чемпионате России

На чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа у спортивных пар.
Pravda.Ru 10:45
Шоу-бизнес

Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»

Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Газета.Ru 07:12
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Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Известия вчера в 07:15
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Общество

В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
РИА Новости 07:38
Политика

Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik

Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
РИА Новости 09:40
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Общество

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Хоккей

Чехия — Россия 4:3 (3-й период)

Ворота сборной России в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира с командой Чехии будет защищать голкипер санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости 08:23
Общество

В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
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Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
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Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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