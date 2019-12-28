Экономика
Газета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Женщина сообщила следователям: дочку она оставила на обочине дороги после того, как та поперхнулась и умерла, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева.
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Биатлон
Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке".
Фигурное катание
Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ
РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Политика
«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Авто
Subaru показала на видео Levorg STI Sport
Внешне Levorg STI Sport повторяет прототип с октябрьского автосалона в Токио, который, в свою очередь, заимствовал стилистику концепта Viziv Tourer 2018 года.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Политика
ВЦИОМ: россияне назвали 2019 год тяжелым и трудным для страны
По мнению большинства россиян (58%), уходящий год был трудным для страны, а его итоги скорее негативны.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Политика
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу
В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
Происшествия
Российских туристов отказались заселять в отель в Доминикане
Отель в доминиканском курорте Баваро отказался заселять около 80 российских клиентов туроператоров Coral Travel и Sunmar и потребовал с них повторную оплату за проживание, сообщили пострадавшие от действий гостиницы туристы.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Политика
Орешкин заявил о скором согласовании РФ и Белоруссией дорожных карт
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что Россия и Белоруссия близки к завершению согласования интеграционных дорожных карт.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с Ильей Крикуновым
Нападающий Илья Крикунов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует пресс-служба КХЛ. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассекретила имя своей дочери
Певица Нюша раскрыла имя годовалой дочери. При этом выбор артистки очень удивил ее поклонников.
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ
Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
Шоу-бизнес
Юрий Антонов стал самой дорогой звездой на российских корпоративах
Политика
Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»
Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Политика
Турция отправит войска в Ливию, заявил Эрдоган
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен представить в парламент Турции запрос об использовании в Ливии турецких Вооруженных сил.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.