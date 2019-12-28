Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

ТАСС03:32

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РБК01:47

Названы самые удачливые миллиардеры России по версии Forbes

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Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РИА Новости01:17

Forbes составил список самых успешных российских олигархов 2019 года

URA.Ru02:46

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36
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Происшествия

В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

Вести.Ru 03:25
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Китай создал «национальные» универсальные процессоры

Astera 04:46
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:18
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
REGNUM 04:13
Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

Женщина сообщила следователям: дочку она оставила на обочине дороги после того, как та поперхнулась и умерла, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева.
Российская газета 04:34
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Газета.Ru 03:34
Биатлон

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке".
РИА Новости 03:32
Фигурное катание

Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ

РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 04:39
Политика

«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Авто

Subaru показала на видео Levorg STI Sport

Внешне Levorg STI Sport повторяет прототип с октябрьского автосалона в Токио, который, в свою очередь, заимствовал стилистику концепта Viziv Tourer 2018 года.
Motor 02:54
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

ВЦИОМ: россияне назвали 2019 год тяжелым и трудным для страны

По мнению большинства россиян (58%), уходящий год был трудным для страны, а его итоги скорее негативны.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Политика

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу

В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
RT на русском 06:28
Происшествия

Российских туристов отказались заселять в отель в Доминикане

Отель в доминиканском курорте Баваро отказался заселять около 80 российских клиентов туроператоров Coral Travel и Sunmar и потребовал с них повторную оплату за проживание, сообщили пострадавшие от действий гостиницы туристы.
Взгляд.ру 06:32
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня 05:53
Политика

Орешкин заявил о скором согласовании РФ и Белоруссией дорожных карт

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что Россия и Белоруссия близки к завершению согласования интеграционных дорожных карт.
News.ru 04:47
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с Ильей Крикуновым

Нападающий Илья Крикунов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», информирует пресс-служба КХЛ. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Sports.ru 04:25
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассекретила имя своей дочери

Певица Нюша раскрыла имя годовалой дочери. При этом выбор артистки очень удивил ее поклонников.
Толк 23 декабря в 05:31
Кино

Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»

РБК 24 декабря в 18:22
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 05:39
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

РБК 00:31
Шоу-бизнес

Юрий Антонов стал самой дорогой звездой на российских корпоративах

Газета.Ru вчера в 02:08
Политика

Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»

Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
РБК 06:44
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета вчера в 08:27
Политика

Турция отправит войска в Ливию, заявил Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен представить в парламент Турции запрос об использовании в Ливии турецких Вооруженных сил.
Народные новости 05:46
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
Evo-rus.com вчера в 12:56
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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