Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Общество Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.

Происшествия В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине Женщина сообщила следователям: дочку она оставила на обочине дороги после того, как та поперхнулась и умерла, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева.

Авто Subaru показала на видео Levorg STI Sport Внешне Levorg STI Sport повторяет прототип с октябрьского автосалона в Токио, который, в свою очередь, заимствовал стилистику концепта Viziv Tourer 2018 года.

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Происшествия Российских туристов отказались заселять в отель в Доминикане Отель в доминиканском курорте Баваро отказался заселять около 80 российских клиентов туроператоров Coral Travel и Sunmar и потребовал с них повторную оплату за проживание, сообщили пострадавшие от действий гостиницы туристы.

Авто Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Политика Зеленский запретил импорт электроэнергии из России Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.

Политика Турция отправит войска в Ливию, заявил Эрдоган Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен представить в парламент Турции запрос об использовании в Ливии турецких Вооруженных сил.