Экономика
Газета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов
Национальная служба новостей07:54
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Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
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В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Боец Минеев проанализировал бой Емельяненко — Джексон
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Оказалось, что беременная Анастасия сломала правую руку.
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В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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Хоккей
Сборная Канады обыграла команду США на старте МЧМ
Хоккеисты молодежной сборной Канады, составленной из игроков не старше 20 лет, переиграли команду США в своем первом матче молодежного чемпионата мира.
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«Манчестер Сити» по ошибке предложил «Барселоне» за Месси 70 млн фунтов
Бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук рассказал, как клуб по ошибке отправил «Барселоне» запрос на покупку Лионеля Месси.
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Санкции США против «Северного потока — 2»: Европа должна защищаться (Der Standard, Австрия) (Der Standard)
Экстерриториальное применение законов США против неамериканских компаний — обычное дело в Вашингтоне, например, что касается Кубы или Ирана.
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Энергетика
Власти назвали условие допуска независимых производителей к экспорту газа
«При необходимости ускорения темпов роста и расширения объемов экспорта трубопроводного газа будет рассматриваться вопрос о возможности поставок через единый экспортный канал газа независимых производителей», — говорится в проекте энергостратегии.
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Россия обвинила генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США
Генсек ООН Антониу Гутерреш попустительствует саботажу правительства США в отношении виз для российских сотрудников секретариата ООН.
Хоккей
Дубль Нестрашила принес «Металлургу» победу над рижским «Динамо»
В следующих матчах регулярного чемпионата рижское «Динамо» 28 декабря в гостях сыграет с «Торпедо», а «Металлург» 29 декабря примет московское «Динамо».
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В Абакане горит торговый павильон
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Кадыров прокомментировал обещанный бой с Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о подготовке к бою с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Фигурное катание
Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России
Армия и оружие
Британский корабль следил за российским судном в водах Ла-Манша
Королевский флот в Рождество направил в Ла-Манш сторожевой корабль для наблюдения за российским кораблем, который вошел в территориальные воды Великобритании.