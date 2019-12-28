Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Происшествия Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.

Происшествия Россиянину с переломом руки диагностировали беременность В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Единоборства Боец Минеев проанализировал бой Емельяненко — Джексон Российский боец ММА Владимир Минеев высказался о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Куинтоном Джексоном из США.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Политика Украина и Донбасс согласовали дату обмена пленными Украина и самопровозглашённые республики Донбасса согласовали дату обмена пленными. Обмен планируется произвести по формуле "всех на всех".

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Политика В Черногории протестующие заблокировали туристические города Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию и объявил о намерении добиться создания автокефалии для "черногорской церкви" по украинскому примеру.

Хоккей Сборная Канады обыграла команду США на старте МЧМ Хоккеисты молодежной сборной Канады, составленной из игроков не старше 20 лет, переиграли команду США в своем первом матче молодежного чемпионата мира.

Авто Седан Audi A6 подешевел в России В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.

Энергетика Власти назвали условие допуска независимых производителей к экспорту газа «При необходимости ускорения темпов роста и расширения объемов экспорта трубопроводного газа будет рассматриваться вопрос о возможности поставок через единый экспортный канал газа независимых производителей», — говорится в проекте энергостратегии.