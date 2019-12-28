Экономика
Газета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов
Национальная служба новостей07:54
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Происшествия
После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Общество
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
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Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
Авто
Отечественный электрокар «Монарх» не приехал на презентацию
Презентация машины состоялась без самого автомобиля, который не смогли привезти из-за проблем с логистикой.
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
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Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
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Одно солнечное и три лунных затмения увидят жители Приангарья
В 2020 году произойдут два солнечных и четыре лунных затмения. Кроме того, ожидается соединение планет-гигантов Солнечной системы.
Происшествия
Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске
Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Футбол
Гончаренко в девятый раз признан лучшим тренером Беларуси
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола на официальном сайте организации.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом Российская актриса в очередной раз не угодила пользователям Сети.
Происшествия
Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел
Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Происшествия
Курсант задержал в московском метро ударившую ножом пассажирку женщину
В Москве курсант Московского университета МВД задержал в метро женщину, которая ударила ножом другую пассажирку.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Наука
Ртутное загрязнение воздуха привело к вымиранию динозавров
Ранее причиной вымирания динозавров называли повлекшее колоссальные изменения условий на планете падение астероида.
Хоккей
Швеция в овертайме обыграла Финляндию на МЧМ
Хоккей
Дубль Нестрашила принес «Металлургу» победу над рижским «Динамо»
В следующих матчах регулярного чемпионата рижское «Динамо» 28 декабря в гостях сыграет с «Торпедо», а «Металлург» 29 декабря примет московское «Динамо».
Общество
Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу
Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
ДНР: С приходом Зеленского по Донбассу стали больше стрелять
«При Зеленском ситуация стала хуже: больше стреляют, больше погибло, больше разрушено инфраструктурных объектов», – приводит его слова ТАСС.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Армия и оружие
На Украине испытали новую боевую машину по стандартам НАТО
Сообщалось, что данная гаубица имеет калибр 155 миллиметров, что соответствует стандартам, принятым в армиях стран НАТО.
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы
Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.