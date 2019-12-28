Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов

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Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

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ТАСС03:32

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Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
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Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
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Жительница Кемерово оставила трехмесячную дочь на обочине

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Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел

Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
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В Москве курсант Московского университета МВД задержал в метро женщину, которая ударила ножом другую пассажирку.
РБК 01:15
Политика

МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
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Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

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В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
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Ртутное загрязнение воздуха привело к вымиранию динозавров

Ранее причиной вымирания динозавров называли повлекшее колоссальные изменения условий на планете падение астероида.
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Дубль Нестрашила принес «Металлургу» победу над рижским «Динамо»

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Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу

Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
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Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
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Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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ДНР: С приходом Зеленского по Донбассу стали больше стрелять

«При Зеленском ситуация стала хуже: больше стреляют, больше погибло, больше разрушено инфраструктурных объектов», – приводит его слова ТАСС.
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Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° 24 декабря в 11:29
Армия и оружие

На Украине испытали новую боевую машину по стандартам НАТО

Сообщалось, что данная гаубица имеет калибр 155 миллиметров, что соответствует стандартам, принятым в армиях стран НАТО.
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