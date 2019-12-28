Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов

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«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
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В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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Медведева повредила конек перед стартом на чемпионате России

Двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева повредила ботинок конька на тренировке в преддверии старта чемпионата России по фигурному катанию.
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С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
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В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

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Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году

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Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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