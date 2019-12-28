Экономика
Газета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов
Национальная служба новостей07:54
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Общество
Умерла худрук «Современника» Галина Волчек
Армия и оружие
Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
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В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус
На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
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Емельяненко принял вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов главы ЧР Рамзана Кадырова на бой.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Футбол
Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января
Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что клубы РПЛ хотят провести собрание по вопросу реформы РПЛ в январе.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Общество
Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу
Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Автоспорт
Объявлен состав команды «КамАЗ-мастер» на «Дакар-2020»
Стало известно, в каком составе команда «КамАЗ-мастер» поедет на ралли «Дакар-2020», которое впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора в четверг Иран и ситуацию в Сирии.
Происшествия
Украина выдала Испании гражданина России
Задержанный является уроженцем Узбекистана и гражданином России, сообщила Национальная полиция Украины.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Фигурное катание
Медведева повредила конек перед стартом на чемпионате России
Двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева повредила ботинок конька на тренировке в преддверии старта чемпионата России по фигурному катанию.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Гаджеты
Huawei выпустит новый Mate X2 в начале 2020 года
Именно поэтому на вторую половину будущего года назначено грандиозное событие – выход второго поколения складного девайса.
Общество
Поцеловавшая поезд в Севастополь крымчанка объяснила свой поступок
Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Общество
Диетолог рассказала россиянам о пользе майонеза
Умеренное потребление майонеза не принесет вреда организму и даже станет полезным, считает врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.
Политика
В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции
В сенате заявляют, что таким образом рассчитывают умерить амбиции России и Турции в регионе Восточного Средиземноморья, сообщает The Hill.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Авто
Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году
Серийное производство и коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant планируется начать с 2022 года.