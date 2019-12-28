Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

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