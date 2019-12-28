Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

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Военные России и США вступили в рукопашную на северо-востоке Сирии

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Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
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Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в убийстве тысяч мирных жителей в Идлибе или намерении сделать это.
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«Huawei» пока отстает по количеству приложений от «Google play»

Пока «Huawei Mobile Services» насчитывает 45000 приложений против 3 млн у «Google play».
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Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода поблагодарил российского лидера Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала травлей действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik Эстония - "они не нарушали ни законы страны, ни профессиональную этику".
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Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
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Россия по принципу взаимности ответит на санкции США против строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом в четверг, 26 декабря, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
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Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
Известия 23 декабря в 06:29
Армия и оружие

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«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
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РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Признание патриархом Александрийским и всей Африки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) "делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом" на богослужениях, заявил Священный синод Русской православной церкви, проходящий в Москве.
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Тарасова и Морозов победили в короткой программе на чемпионате России

На чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа у спортивных пар.
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