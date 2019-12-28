Экономика
Газета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Политика
Голикова объяснила, почему 31 декабря не стал выходным днем
В этом году 31 декабря в России не стал выходным днем, потому что для принятия подобных решений необходимы более длительные сроки, установленные трудовым законодательством.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Экономика
Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных
Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
Происшествия
Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы
Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Происшествия
В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство
В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова.
Политика
Кремль прокомментировал слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии
В среду, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в боях в Ливии участвуют около 2000 наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Армия и оружие
Ракета из Сектора Газа прервала речь Нетаньяху
В Израиле предвыборную речь Биньямина Нетаньяху прервала ракета из Сектора Газа, сообщает ОТР.
Экономика
С экс-депутата Рады Жеваго принудительно взыщут 66 миллионов долларов
Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 66 миллионов долларов с бывшего депутата Верховной рады и экс-владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, сообщается на сайте регулятора.
Политика
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу
В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
Футбол
Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге
Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции
Россия вернется к переговорам о проекте американской лунной станции Gateway. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Общество
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку
Новогоднюю елку впервые после аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили в покинутом городе Припять, сообщается на сайте украинского телеканала ZIK.
Здоровье
Американка попала в больницу после использования крема для лица
Причиной отравления стал осветляющий крем, который пострадавшая купила в Мексике.
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома
Пожар в Петроградском районе Петербурга, где огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, локализован, его площадь, по уточненным данным, составила 53 квадратных метра, сообщает городское управление МЧС РФ.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
Политика
Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту
На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
Общество
Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»
Общество
Роскосмос провёл первый безаварийный год за 10 лет
Госкорпорация Роскосмос за весь 2019 год провела все космические пуски успешно и без происшествий, что случилось впервые с 2009 года.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Политика
Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»
Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ
Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
Футбол
Первый тренер Сулейманова: «Сразу заметил, что у него левая нога — сумасшедшая»
Первый тренер форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова Мурза Мурзаев рассказал о дебютных шагах своего подопечного в футболе.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
Политика
Блумберг признал использование предвыборным штабом труда заключенных
Предвыборный штаб кандидата в президенты США миллиардера Майкла Блумберга использовал труд заключенных.