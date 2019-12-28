Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Озолоченная десятка: самые успешные российские миллиардеры 2010-х

Forbes23:21

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РБК01:47

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

ТАСС03:32

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

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Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Известия04:06

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36
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Происшествия

Девять человек стали жертвами авиакатастрофы в Алма-Ате

Вести.Ru 22:44
Здоровье

До конца года в 20 больниц и поликлиник Прикамья поставят новое медоборудование

Новые суточные мониторы должны быть поставлены до конца текущего года в 20 учреждений здравоохранения Прикамья, в том числе в больницы и поликлиники городов Пермь, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чайковский, Чусовой, Оса, Чернушка, Березники, Лысьва и Кудымкар.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 22:03
Общество

Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.
РИА Новости 20:49
Происшествия

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru 16:21
Происшествия

В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров

Известия 21:45
Происшествия

В Якутии 14 человек госпитализированы после отравления на банкете

В Якутии 14 человек отравились во время банкета. Все они в состоянии средней тяжести доставлены в больницу.
Life.ru 23:32
Здоровье

Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака

Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака.
Российская газета 23:28
Армия и оружие

Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту

Запущенная в ночь с 26 на 27 декабря ракета-носитель "Рокот" вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи "Гонец-М" и военный спутник.
Газета.Ru 20:41
Общество

Росстат спрогнозировал убыль населения на ближайшие 16 лет

В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
РИА Новости 17:30
Происшествия

Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным

Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
РИА СуперОмск 22:56
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru 21:42
Политика

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»

РИА Новости 18:22
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости 19:30
Политика

Трамп раскритиковал Пелоси за количество бездомных в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси за количество бездомных в «её округе» в Калифорнии.
RT на русском 20:06
Гаджеты

Xiaomi подтвердила огромные аккумуляторы в линейке Xiaomi Mi 10

Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг (Wang Teng), общаясь с пользователями в социальной сети Weibo, процитировал этого блогера, согласившись с ним и подтвердив, что аккумуляторы для Xiaomi Mi 10 будут иметь емкость не менее 4500 мА•ч. Предположительно, в линейке выйдут две модели, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, которые как раз и могут получить аккумуляторы на 4500 и 5000 мА•ч соответственно.
iXBT.com 22:54
Кино

Создатели «Союза спасения» не собирались давать оценку декабристам

iReactor 05:30
Политика

Парламент Черногории принял закон о вероисповедании на фоне протестов

Парламент Черногории большинством голосов принял законопроект о свободе вероисповедания, против которого выступает местная оппозиция, передает RTCG.
РБК 21:20
Армия и оружие

Япония направит эсминец и патрульный самолет в Оманский залив

Российская газета 20:10
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 24 декабря в 07:20
Футбол

Экс-форвард «Зенита» Панов предложил сократить количество команд в РПЛ и отменить лимит на легионеров

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов выразил мнение о необходимости сокращения количества команд в РПЛ.
Матч ТВ 23:32
Здоровье

Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год

Канакис советует при выборе белых вин смотреть год урожая, чтобы оно было произведено за год-два до продажи.
РИА Новости 19:26
Происшествия

Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Газета.Ru 09:59
Футбол

Гвардьола назвал самый важный момент в истории «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о нападающем Серхио Агуэро.
Спорт-Экспресс 20:20
Происшествия

Восстановлена картина крушения Су-57

Lenta.ru 10:55
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» благодаря дублю Фирмино

Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» крупно переиграл в гостях «Лестер» (4:0). Героем встречи стал Фирмино, оформивший дубль.
RT на русском 17:04
Экономика

Красная икра подешевела в России

Несмотря на предновогодний спрос, в России подешевела красная икра в баночках по 95 граммов.
URA.Ru 21:29
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
РБК 20:40
Футбол

Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что помогает ему успешно исполнять штрафные удары.
Матч ТВ 15:34
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Культура

Новая татарская пьеса в поисках автора

22 декабря, в день рождения татарского театра, на большой камаловской сцене прошла церемония награждения победителей конкурса в области драматургии «Новая татарская пьеса – 2019».
Республика Татарстан 06:36
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Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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