Экономика
Газета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Здоровье
До конца года в 20 больниц и поликлиник Прикамья поставят новое медоборудование
Новые суточные мониторы должны быть поставлены до конца текущего года в 20 учреждений здравоохранения Прикамья, в том числе в больницы и поликлиники городов Пермь, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чайковский, Чусовой, Оса, Чернушка, Березники, Лысьва и Кудымкар.
Общество
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.
Происшествия
В Якутии 14 человек госпитализированы после отравления на банкете
В Якутии 14 человек отравились во время банкета. Все они в состоянии средней тяжести доставлены в больницу.
Здоровье
Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака
Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака.
Армия и оружие
Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту
Запущенная в ночь с 26 на 27 декабря ракета-носитель "Рокот" вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи "Гонец-М" и военный спутник.
Общество
Росстат спрогнозировал убыль населения на ближайшие 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Происшествия
Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Политика
Трамп раскритиковал Пелоси за количество бездомных в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп раскритиковал председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси за количество бездомных в «её округе» в Калифорнии.
Гаджеты
Xiaomi подтвердила огромные аккумуляторы в линейке Xiaomi Mi 10
Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг (Wang Teng), общаясь с пользователями в социальной сети Weibo, процитировал этого блогера, согласившись с ним и подтвердив, что аккумуляторы для Xiaomi Mi 10 будут иметь емкость не менее 4500 мА•ч. Предположительно, в линейке выйдут две модели, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, которые как раз и могут получить аккумуляторы на 4500 и 5000 мА•ч соответственно.
Политика
Парламент Черногории принял закон о вероисповедании на фоне протестов
Парламент Черногории большинством голосов принял законопроект о свободе вероисповедания, против которого выступает местная оппозиция, передает RTCG.
Армия и оружие
Япония направит эсминец и патрульный самолет в Оманский залив
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Футбол
Экс-форвард «Зенита» Панов предложил сократить количество команд в РПЛ и отменить лимит на легионеров
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов выразил мнение о необходимости сокращения количества команд в РПЛ.
Здоровье
Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
Канакис советует при выборе белых вин смотреть год урожая, чтобы оно было произведено за год-два до продажи.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Футбол
Гвардьола назвал самый важный момент в истории «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением о нападающем Серхио Агуэро.
Происшествия
Восстановлена картина крушения Су-57
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» благодаря дублю Фирмино
Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» крупно переиграл в гостях «Лестер» (4:0). Героем встречи стал Фирмино, оформивший дубль.
Экономика
Красная икра подешевела в России
Несмотря на предновогодний спрос, в России подешевела красная икра в баночках по 95 граммов.
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Футбол
Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что помогает ему успешно исполнять штрафные удары.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Культура
Новая татарская пьеса в поисках автора
22 декабря, в день рождения татарского театра, на большой камаловской сцене прошла церемония награждения победителей конкурса в области драматургии «Новая татарская пьеса – 2019».