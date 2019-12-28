Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов

Национальная служба новостей07:54

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Известия04:06

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РИА Новости01:17

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

RT на русском03:01

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РБК01:47

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

ТАСС03:32

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36
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Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

Российская газета вчера в 03:05
Общество

Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
RT на русском вчера в 08:13
Экономика

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
РБК 07:10
Общество

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

ТАСС 00:36
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

Lenta.ru 05:00
Авто

Назван топ-5 новых SUV стоимостью от 4 до 5 млн рублей

Напомним, что ранее специалисты публиковали рейтинг из 10 самых продаваемых в нашей стране кроссоверов и внедорожников со средней ценой 3-4 млн рублей.
SpeedMe 07:42
Происшествия

Воронежский чиновник остался жив после покушения

Российская газета 04:20
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:18
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 23:28
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020

В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск.
Чемпионат 07:59
Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

Российская газета 04:34
Политика

Лавров допустил мир на Донбассе при Зеленском

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него все еще есть надежды на урегулирование конфликта на Донбассе во время президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 02:33
Наука

В США нашли мозг морского существа возрастом 500 млн лет

Древний окаменелый мозг морского существа нашли ученые из Гарвардского университета в США.
Росбалт 24 декабря в 19:33
Общество

Ульяна Тригубчак: «Не думала, что мой пост доведет Панина до СПЧ»

Бывшая Ice Girls «Салавата Юлаева», уфимский блогер Ульяна Тригубчак прокомментировала информацию о том, что глава Совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку словам капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина на предмет состава в них правонарушения, связанного с дискриминацией по половому признаку.
Горобзор.ру 08:09
Общество

Испанская учительница преподавала анатомию с помощью собственного тела

Весьма необычный способ преподавания анатомии выбрала испанская учительница Вероника Дуке.
Терра 24 декабря в 04:16
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев пожаловался на побои пожилой жены Екатерины Терешкович

Появившийся в студии супруг опроверг эти слова рассказом о злоупотреблении Терешкович горячительными напитками.
OAnews 06:00
Общество

Памятник Ивану Грозному установили в Чебоксарах

Как сообщает пресс-служба администрации Чебоксар, в юбилейный для города Чебоксары год состоялось историческое событие: 26 декабря 2019 года в сквере им. Константина Иванова открыли первый экспонат будущего музея под открытом небом – скульптуру Ивану Грозному.
НТА-Приволжье 07:42
Происшествия

Мать и сестра экс-сенатора Арашукова попали под уголовные дела

РЕН ТВ 07:56
Здоровье

Американка попала в больницу после использования крема для лица

Причиной отравления стал осветляющий крем, который пострадавшая купила в Мексике.
МИР 24 вчера в 17:09
Армия и оружие

Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
РИА Новости 07:25
Происшествия

В Подмосковье в спортивной сумке нашли скелет человека

Скелет человека, скончавшегося около года назад, найден в спортивной сумке в подмосковном лесу, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
РИА Новости 05:23
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Газета.Ru 03:34
Происшествия

Курсант задержал в московском метро ударившую ножом пассажирку женщину

В Москве курсант Московского университета МВД задержал в метро женщину, которая ударила ножом другую пассажирку.
РБК 01:15
Общество

Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен покончил с собой

Свои соболезнования в связи со смертью Бена выразили король и королева Норвегии. Бен женился на принцессе Марте Луизе в 2002 году.
Слово и Дело вчера в 19:14
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Политика

Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию

На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
Profinance.ru вчера в 08:58
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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