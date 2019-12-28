Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов

Национальная служба новостей07:54

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Известия04:06

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РИА Новости01:17

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

RT на русском03:01

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РБК01:47

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

ТАСС03:32

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36
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Происшествия

Воронежский чиновник остался жив после покушения

Российская газета 04:20
Происшествия

СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты»

Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.
РБК 08:19
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Происшествия

Экс-полицейские получили сроки за изнасилование дознавательницы из Уфы

Троих экс-полицейских признали виновными в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы.
Газета.Ru 07:13
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании

Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
BFM.ru 07:38
Политика

Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
Политика

В Вене начались переговоры России и Украины по газу

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
РБК 07:48
Общество

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
ТАСС 08:12
Происшествия

В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
ТАСС 07:00
Политика

Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.
ТАСС 07:43
Политика

Разведение улиток будет отнесено к видам сельхоздеятельности

ТАСС 08:19
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Политика

Украинский политолог Белов обиделся и сбежал из студии «России 1»

Из студии передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" прямо во время эфира ушел украинский политолог и бывший заммэра Очакова Гордей Белов.
Газета.Ru 08:09
Политика

Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях

Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
РИА Новости 06:10
Общество

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

ТАСС 00:36
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

Lenta.ru 05:00
Политика

Мария Захарова выступила в поддержку Sputnik Эстония

Недавно сотрудники Sputnik Эстония получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня".
Sputnik Молдова 07:56
Армия и оружие

Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
РИА Новости 07:25
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Происшествия

Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством

По ее данным, выданный Испании 48-летний уголовный авторитет является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство России.
ТАСС 07:24
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020

Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи.
Чемпионат 07:59
Политика

Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию

На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
Profinance.ru вчера в 08:58
Биатлон

Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Алексей Слепов стал лучшим в спринте на "Ижевской винтовке".
РИА Новости 06:09
Общество

В Припяти установили новогоднюю елку

Елка установлена в центре города, у здания дворца культуры "Энергетик".
Мурманский вестник 07:31
Общество

Обвинение запросило от 6 до 18 лет для фигурантов дела «Сети»

Обвинение просит приговорить Пчелинцева к 18 годам лишения свободы, Шакурского – к 16 годам, Чернова, Иванкина и Кулькова – к 14, 13 и 10 годам заключения соответственно.
Право.ру 08:16
Политика

Генпрокуратуру Украины упразднят с января 2020 года

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил на брифинге в четверг, что Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование с января 2020 года.
Московский Комсомолец 07:30
Фигурное катание

Медведевой пришлось заменить коньки перед короткой программой ЧР

Sportbox.RU 08:15
Общество

Бывший зять короля Норвегии покончил с собой

Король Харальд и королева Соня выразили соболезнования по поводу смерти бывшего зятя.
Lenta.ru вчера в 17:33
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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