Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов

Национальная служба новостей07:54

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Известия04:06

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

RT на русском03:01

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РБК01:47

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РИА Новости01:17

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

ТАСС03:32
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Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Здоровье

Женщина стала инвалидом из-за крема для кожи

Жительница Калифорнии отравилась ртутью, которая оказалась в составе мексиканского крема против пигментации кожи.
Life.ru 08:38
Общество

В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
Общество

ФАС признала HeadHunter виновным по делу об ограничении конкуренции

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала сервис HeadHunter (ООО «Хэдхантер») нарушившим закон о защите конкуренции, говорится на сайте ведомства, по делу об ограничении доступа на рынок поставщикам софта для подбора персонала, говорится в сообщении регулятора.
Ведомости 07:17
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев пожаловался на побои пожилой жены Екатерины Терешкович

Появившийся в студии супруг опроверг эти слова рассказом о злоупотреблении Терешкович горячительными напитками.
OAnews 06:00
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Коммерсантъ 08:38
Армия и оружие

Нетаньяху бежал в бомбоубежище от ракетной атаки

Красная весна вчера в 16:01
Здоровье

Мужское сердце пересадили Татьяне Маньковой из Новосибирска

Как добавили в пресс-службе регионального Минздрава, в 2019 году в клинике Мешалкина пересадили 14 сердец.
НДН.инфо 04:51
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

Lenta.ru 05:00
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

RT на русском 05:18
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Игры

Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным

Пользователь сайта Nexus Mods по имени Алекс Вучкович выпустил модификацию Redux для The Witcher 3. По его словам, она вносит в игру достаточно серьёзных изменений, чтобы геймплей казался более реалистичным и больше соответствовал лору вселенной.
Игромания.ру 06:52
Гаджеты

INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
CNews 06:37
Общество

Москвичам пообещали заметный снег к 30 декабря

В Москву в субботу, 28 декабря, придет снег, и за три дня, к 30 декабря, в городе образуется заметный снежный покров.
Мослента вчера в 09:04
Гаджеты

Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
РБК 01:51
Здоровье

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.
Коммерсантъ вчера в 17:42
Происшествия

В Грузии задержан россиянин, член международной ОПГ наркоторговцев

В Грузии задержали семерых членов международной организованной преступной группировки (ОПГ), которая осуществляла изготовление и продажу синтетических наркотиков в республике и других странах.
Газета.Ru 07:16
Общество

Ульяна Тригубчак: «Не думала, что мой пост доведет Панина до СПЧ»

Бывшая Ice Girls «Салавата Юлаева», уфимский блогер Ульяна Тригубчак прокомментировала информацию о том, что глава Совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку словам капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина на предмет состава в них правонарушения, связанного с дискриминацией по половому признаку.
Горобзор.ру 08:09
Здоровье

В главной детской больнице Башкирии закончили капитальный ремонт

В Уфе завершается капитальный ремонт хирургического корпуса главной детской больницы Башкирии – ГУЗ РДКБ.
Московский Комсомолец вчера в 22:56
Происшествия

В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
ТАСС 07:00
Политика

Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
Политика

В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании

Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
BFM.ru 07:38
Религия

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
ТАСС 08:12
Кино

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

РБК 23 декабря в 12:54
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:49
Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК вчера в 16:56
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
Evo-rus.com вчера в 12:56
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета вчера в 08:27
Финансы

Долги россиян по кредитам за 2019 год увеличатся до 1,7 триллиона

Долги жителей России по потребительским кредитам увеличатся до 1,7 триллиона рублей по итогам 2019 года.
ФедералПресс 05:25
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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