Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
Читать в источнике
Комментировать476

Подробнее о событии

Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов

Национальная служба новостей07:54

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Известия04:06

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

RT на русском03:01

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

ТАСС03:32

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РБК01:47

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РИА Новости01:17

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Энергетика

Назван срок окончательного примирения России и Украины по газу

Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа после 2020 года, стороны подпишут мировое соглашение до 29 декабря.
Lenta.ru 02:15
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Вести.Ru вчера в 05:24
Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Общество

ФАС признала HeadHunter виновным по делу об ограничении конкуренции

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала сервис HeadHunter (ООО «Хэдхантер») нарушившим закон о защите конкуренции, говорится на сайте ведомства, по делу об ограничении доступа на рынок поставщикам софта для подбора персонала, говорится в сообщении регулятора.
Ведомости 07:17
Общество

Одно солнечное и три лунных затмения увидят жители Приангарья

Известия 04:19
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством

Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов.
ТАСС 07:24
Футбол

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»

В матче 19-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм Хотспур" одолел "Брайтон энд Хоув Альбион". Встреча закончилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 09:45
Авто

Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4

Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Новые автомобили вчера в 20:15
Здоровье

В Екатеринбурге за год больше 300 детей заболели коклюшем. Врачи предлагают делать вторую прививку

По мнению эпидемиологов, наилучший иммунитет после прививок против коклюша обеспечен для детей в первые два года жизни.
Екатеринбург Онлайн 06:00
Политика

С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена

Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.
Красная весна 08:01
Происшествия

Найдены останки жертвы историка Соколова

BFM.ru 09:18
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

РБК 06:33
Общество

Федор Емельяненко о бое брата с Кокляевым: это даже цирком не назовешь

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко раскритиковал своего брата Александра за бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 10:16
Политика

ФЕОР поблагодарила Путина за слова в адрес посла Польши

Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода поблагодарил российского лидера Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Страна Советов on-line 04:20
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Фигурное катание

Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России

Спорт-Экспресс 08:18
Игры

Bethesda присоединилась к новогодней распродаже GOG

CD Projekt объявила, что в новогодней распродаже пополнение: Bethesda присоединилась к акции, отправив на скидки многие классические тайтлы.
Игромания.ру 09:30
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 5 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.
Мослента вчера в 05:36
Происшествия

В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

РИА Новости 09:35
Общество

В Екатеринбурге предложили переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина

«Коммунисты России» начали в Екатеринбурге сбор подписей за переименование ул. Ельцина.
Что происходит 07:28
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Общество

Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»

Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Коммерсантъ 07:07
Общество

Екатерина Мцитуридзе уходит с поста гендиректора «Роскино»

Интересная Россия 09:44
Происшествия

В североморском детсаду во время утренника умер Дед Мороз

Газета.Ru 10:00
Армия и оружие

В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
РБК 10:12
Общество

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Российская газета 01:30
Авто

«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели Lada

В России с 1 января 2020 грядет повышение цен на авто.
Уфимские Заметки вчера в 01:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное