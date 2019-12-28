Экономика
Газета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов
Национальная служба новостей07:54
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Энергетика
Назван срок окончательного примирения России и Украины по газу
Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа после 2020 года, стороны подпишут мировое соглашение до 29 декабря.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
Происшествия
В Москве напали на подполковника Росгвардии
Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Политика
Украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Общество
ФАС признала HeadHunter виновным по делу об ограничении конкуренции
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала сервис HeadHunter (ООО «Хэдхантер») нарушившим закон о защите конкуренции, говорится на сайте ведомства, по делу об ограничении доступа на рынок поставщикам софта для подбора персонала, говорится в сообщении регулятора.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством
Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов.
Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»
В матче 19-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм Хотспур" одолел "Брайтон энд Хоув Альбион". Встреча закончилась со счетом 2:1.
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Здоровье
В Екатеринбурге за год больше 300 детей заболели коклюшем. Врачи предлагают делать вторую прививку
По мнению эпидемиологов, наилучший иммунитет после прививок против коклюша обеспечен для детей в первые два года жизни.
Политика
С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена
Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.
Общество
Федор Емельяненко о бое брата с Кокляевым: это даже цирком не назовешь
Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко раскритиковал своего брата Александра за бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Политика
ФЕОР поблагодарила Путина за слова в адрес посла Польши
Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода поблагодарил российского лидера Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Фигурное катание
Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России
Игры
Bethesda присоединилась к новогодней распродаже GOG
CD Projekt объявила, что в новогодней распродаже пополнение: Bethesda присоединилась к акции, отправив на скидки многие классические тайтлы.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 5 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.
Общество
В Екатеринбурге предложили переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина
«Коммунисты России» начали в Екатеринбурге сбор подписей за переименование ул. Ельцина.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Общество
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Общество
Екатерина Мцитуридзе уходит с поста гендиректора «Роскино»
Армия и оружие
В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
Общество
В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы
На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Авто
«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели Lada
В России с 1 января 2020 грядет повышение цен на авто.