Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

ТАССвчера в 03:32

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъвчера в 00:36
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Разбился пассажирский самолет в Казахстане

LentaChel.ru вчера в 22:51
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РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
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Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью

Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
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Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
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Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду

В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Lenta.ru вчера в 10:01
Происшествия

Утверждавший о подброшенных наркотиках омич был обезглавлен

В Омске молодого человека, утверждавшего, что Росгвардейцы подбросили ему наркотики, нашли с отрезанной головой.
VSE42.RU вчера в 23:34
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Росстат сделал прогноз по убыли населения на 16 лет

«Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность населения составит в начале 2020 года 146,741 млн человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 млн человек », — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
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Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
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Происшествия

Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

Вести.Ru вчера в 04:54
Экономика

Частные инвесторы оценили рынок

Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
Ведомости 25 декабря в 12:24
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Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 13:04
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

Встреча «Ливерпуля» и «Лестера» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на стадионе «Кинг Пауэр» закончилась со счетом 4:0 в пользу «красных».
РБК вчера в 18:04
Общество

Умерла худрук театра «Современник» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек, сообщила "Интерфаксу" заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.
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Индикатор вчера в 13:12
Политика

Минтруд РФ одной бумажкой испортил Новый год чиновникам 41 региона

Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре.
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Общество

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Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил письмо гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле с предложением внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.
Известия вчера в 23:08
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Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
RT на русском вчера в 23:54
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В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

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50-летняя Дженнифер Лопес похвалилась подтянутым телом

В кадре 50-летняя поп-дива позирует у красного автомобиля Porsche в спортивной одежде под цвет кузова.
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В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»

В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
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В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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В Горном Алтае произошло землетрясение

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Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору варено-копченых и сырокопченых колбас.
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Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
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Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»

Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
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Кузбассовец незаконно срубил более 700 елей, чтобы продать их

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«Арсенал» отказался покупать ван Дейка за 14 миллионов евро

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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

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